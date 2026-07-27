День медичного працівника в Україні: як кардіологи рятують життя під час війни

Проведення операції. Фото: Новини.LIVE.

Марина Кісаделі Редактор

У День медичного працівника команда Новини.LIVE відвідала Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України, щоб побачити, як сьогодні працюють українські медики в умовах повномасштабної війни. Попри постійні повітряні тривоги, навантаження та складні умови, лікарі продовжують рятувати життя пацієнтів, впроваджувати новітні методи лікування та допомагати мешканцям прифронтових регіонів.

Про це в эксклюзивному матеріалі повідомили Новини.LIVE.

За словами заступниці генерального директора Центру Юлії Киян, медичний заклад не обмежується допомогою лише пацієнтам у столиці. До початку активних бойових дій на сході команда регулярно виїжджала до прифронтових міст, де гостро відчувалася нестача вузькопрофільних спеціалістів.

Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Фото: Новини.LIVE.

"Наш центр намагається надавати допомогу не тільки в Києві, де ми працюємо, а й на прифронтових територіях. У нас діяла програма виїзних консультацій — ми їздили до Слов'янська, Краматорська, Покровська, Миргорода. Разом із необхідним обладнанням та командою спеціалістів обстежували дітей, дорослих і військових. Особливо відчувалася нестача дитячих кардіологів", — зазначила Юлія Киян.

Проведення операції. Фото: Новини.LIVE.

У Центрі кардіології та кардіохірургії МОЗ України наголошують, що одним із головних напрямів роботи залишається постійне вдосконалення медичної допомоги. Тут лікують як дітей, так і дорослих, а лікарі регулярно проходять міжнародні стажування та співпрацюють із провідними іноземними фахівцями, щоб впроваджувати сучасні методики діагностики й лікування.

Лікарі в операційній. Фото: Новини.LIVE.

Особливістю закладу є поєднання досвіду лікування як вроджених, так і набутих вад серця, що зустрічається далеко не в кожному медичному центрі.

Як розповів заступник директора з хірургічної роботи Сергій Варбанець, фахівці центру виконують надскладні операції, від яких без перебільшення залежить життя пацієнтів.

Заступник генерального директора Сергій Варбанець. Фото: Новини.LIVE.

"Найважливішою особливістю нашого центру є поєднання величезного досвіду лікування вроджених і набутих вад серця. Це досить рідкісне поєднання. Наприклад, ми лікуємо пацієнтів із надзвичайно небезпечною патологією — розривом серця після інфаркту міокарда. Без оперативного втручання такі люди практично не мають шансів вижити. Попри воєнний стан, обстріли та складні умови роботи ми бачимо, що українська медицина продовжує розвиватися та впроваджувати сучасні підходи до лікування", — зазначив Сергій Варбанець.

Лікарі в операційній. Фото: Новини.LIVE.

Повномасштабна війна стала серйозним випробуванням для української системи охорони здоров'я. Проте медики щодня доводять свою професійність і відданість справі, працюючи в умовах постійної небезпеки, щоб кожен пацієнт мав шанс на своєчасну та якісну медичну допомогу. Саме завдяки таким фахівцям українська медицина не лише вистояла, а й продовжує розвиватися навіть у найскладніші часи.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Центрі кардіології та кардіохірургії офіційно спростували травневі чутки про нібито закриття медичного закладу в Києві. Керівництво установи запевнило, що наразі триває планова реорганізація, яка жодним чином не вплине на якість та обсяги надання допомоги пацієнтам.