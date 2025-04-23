Антидепресанти під час вагітності — чи можна вживати та які наслідки

Жінка й чоловік займаються спортом. Інфографіка: Новини.LIVE

Холодян Ірина репродуктолог, заввідділення медцентру “Мати та дитина”

Планування вагітності — це особливий період у житті жінки, коли варто враховувати не лише фізичне, а й психічне здоров’я. Якщо ви приймаєте антидепресанти й розмірковуєте про зачаття, важливо розуміти можливі ризики, альтернативи та необхідність медичного супроводу.

Стан психіки впливає не лише на самопочуття майбутньої мами, а й на перебіг вагітності, розвиток плода й навіть післяпологовий період.

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Більше про ведення вагітності ми детально розповідали в окремому матеріалі, а в цій колонці зосередимось саме на темі вживання антидепресантів і пов’язаних із цим рішень.

1. Консультація з лікарем — перший крок

Приймаючи рішення про вагітність, важливо не припиняти вживання ліків самостійно. Психіатр або психотерапевт оцінить ризики загострення психічного стану, підбере препарат із кращим профілем безпеки або за потреби розробить план поступового зниження дози. Така консультація дозволяє уникнути раптових змін у психоемоційному стані, що можуть зашкодити і матері, і плоду. Найкращий підхід — це співпраця фахівців: психіатра, гінеколога та сімейного лікаря.

2. Тип антидепресанту має значення

Різні препарати по-різному впливають на вагітність. Найбільш вивченими вважаються селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (SSRI), зокрема сертралін і флуоксетин. Їх використовують у разі середньої та тяжкої депресії. Пароксетин менш бажаний через ймовірні ризики вад серця в новонароджених. Інші групи, як-от трициклічні антидепресанти чи інгібітори МАО, використовуються рідше через більшу кількість побічних ефектів. Вибір препарату завжди залежить від анамнезу, супутніх діагнозів і психічного стану жінки.

3. Не припиняйте лікування раптово

Різка відмова від антидепресантів може мати серйозні наслідки — не лише психічні, а й фізіологічні. Синдром відміни (головний біль, дратівливість, безсоння), повернення депресії або тривоги, гормональні збої — усе це може створити ризики для майбутньої вагітності. Саме тому дуже важливо, щоб зміна або припинення лікування відбувалися поступово й лише під наглядом фахівця.

4. Як безпечно підготуватись до вагітності?

План дій залежить від вашого стану. У разі легкої ремісії лікар може запропонувати поступове зниження дози препарату. Якщо ж у минулому були важкі рецидиви, лікування може бути продовжене з адаптацією до нового етапу життя. Деякі жінки потребують постійної підтримки протягом усього періоду вагітності — і це абсолютно нормально. Безпека дитини починається з безпеки мами.

5. Психотерапія як ресурс і підтримка

Психотерапія — це не "заміна таблеткам", а потужний інструмент, що допомагає краще розуміти себе, свої реакції та потреби. Якщо ваш стан дозволяє зменшити медикаментозне навантаження, психотерапія може стати альтернативним методом лікування. А в поєднанні з ліками вона допомагає зберегти стабільність та уникнути рецидивів. Особливо ефективною в період планування вагітності є когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) та міжособистісна терапія.

6. Піклуйтесь про своє тіло та психіку

Психічне здоров’я неможливо розглядати у відриві від фізичного. Підтримка щоденного ритму, рух, правильне харчування, сон і прості ритуали турботи про себе — усе це формує загальну стійкість. Особливо важливо:

Харчування : включіть у раціон продукти з омега-3, вітамінами групи B та магнієм.

: включіть у раціон продукти з омега-3, вітамінами групи B та магнієм. Рух : регулярні прогулянки, йога або плавання поліпшують настрій і зменшують рівень тривоги.

: регулярні прогулянки, йога або плавання поліпшують настрій і зменшують рівень тривоги. Сон : намагайтесь дотримуватися стабільного графіку — це ключ до емоційного балансу.

: намагайтесь дотримуватися стабільного графіку — це ключ до емоційного балансу. Майндфулнес і медитація : навіть 5 хвилин усвідомленого дихання щодня можуть знизити рівень стресу.

: навіть 5 хвилин усвідомленого дихання щодня можуть знизити рівень стресу. Підтримка: не соромтесь говорити про свої переживання з близькими або приєднуйтесь до груп підтримки для майбутніх мам.

Антидепресанти й вагітність — не взаємовиключні поняття. Головне — індивідуальний підхід, діалог з лікарем і щире піклування про себе. Відмова від лікування заради "чистоти" вагітності без урахування всіх ризиків може призвести до складніших наслідків, ніж сама терапія.

Пам’ятайте: здорова мама — це найкращий старт для здорової дитини.

