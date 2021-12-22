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Вийшла до школи та не повернулася: на Львівщині розшукують 16-річну дівчину. Фото

Львів
22 грудня 11:11
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Вийшла до школи та не повернулася: на Львівщині розшукують 16-річну дівчину. Фото

Поліція розшукує неповнолітню Василину Крочак, жительку Пустомит. Вона вийшла 20 грудня з дому, але так і не повернулася.

Про це повідомили у ГУ НП у Львівській області.

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Прикмети зниклої дівчини

Зникла Василина

  • Зріст - 158 см;
  • Худорлява тілобудова;
  • Руде волосся до плечей;
  • Блакитні очі;
  • Одягнена у світло-коричневу куртку, у квадрати, в'язаний шарф, чорні штани та чорні ботфорти.

16-річна Василина вийшла з дому до школи 20 грудня о 8 годині ранку. Назад вона так і не повернулася. Додзвонитися до неї неможливо, місце перебування також невідоме.

У поліції просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією, звернутися на оперативну лінію 102. Це допоможе встановити місце перебування зниклої дівчини.

UPD: станом на 16:40 22 грудня 2021 року дівчину знайшли. Всім небайдужим дякують за допомогу.

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Авторка публікації
Софія Дорощук
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діти Львівська область зникнення
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