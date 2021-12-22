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У Львові повідомили про замінування школи

У Львові до екстренних служб надійшло повідомлення про замінування однієї з міських шкіл. 

Про це повідомляє Варта1. 

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Деталі інциденту

22 грудня, у середу, до Львівських екстренних служб надійшло повідомлення про замінування ЗСШ № 91. Виклик отримали приблизно о 13:20. Школа, яку імовірно замінували, розташована на вулиці Варшавській, 58.

Мінування школи

На місце виклику негайно прибула поліція, вибухотехнічна служба та пожежники. Учнів школи евакуювали з будівлі до з'ясування обставин інциденту.

Результати перевірки

Після обстеження будівлі та території школи жодних вибухонебезпечних приладів правоохоронці не виявили. Під час перевірки зі школи евакуювали 1000 дітей та 80 викладачів. 

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Мінування школи

Нагадаємо, що нещодавно, 8 грудня, повідомлялося про замінування іншої школи на Львівщині - №2. Тоді виявилося, що жодних вибухонебезпечних предметів і у школі, і на її території не було. 

Більше новин про замінування на Львівщині:

  • Поліцейські затримали 29-річного львів'янина, який надав хибну інформацію про замінування складів у Львові. Чоловікові повідомили про підозру.
  • 16 листопада на електронну адресу головного управління Нацполіції надійшов лист від аноніма про замінування будинку 60 по вулиці Івана Франка.
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Авторка публікації
Марина Блохіна
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