У Львові вщент згорів автомобіль. Фото, відео пожежі

21 грудня близько 16 години у Львові загорівся автомобіль "ВАЗ 2109". Вогонь знищив транспортний засіб вщент.

Про wе повідомили у ГУ ДСНС України у Львівській області.

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Подробиці пожежі

Загорання сталося на вулиці Ярошинської. Пожежа виникла у автомобілі "ВАЗ 2109". Пожежники виїхали на місце події. Автомобіль врятувати не вдалося, його повністю знищило вогнем.

Пожежу ліквідували о 16:13. Було залучено 9 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Причину виникнення загорання встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що 27 листопада у Львові горів атомобіль "Peugeot 607". Вогнем повністю знищено двигунний відсік. Внаслідок загорання люди не постраждали.

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