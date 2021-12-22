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У Львові вщент згорів автомобіль. Фото, відео пожежі

21 грудня близько 16 години у Львові загорівся автомобіль "ВАЗ 2109". Вогонь знищив транспортний засіб вщент.

Про wе повідомили у ГУ ДСНС України у Львівській області.

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Подробиці пожежі

Загорання сталося на вулиці Ярошинської. Пожежа виникла у автомобілі "ВАЗ 2109". Пожежники виїхали на місце події. Автомобіль врятувати не вдалося, його повністю знищило вогнем.

Горить авто

Пожежу ліквідували о 16:13. Було залучено 9 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Причину виникнення загорання встановлюють правоохоронці.

Пожежа - наслідки

Нагадаємо, що 27 листопада у Львові горів атомобіль "Peugeot 607". Вогнем повністю знищено двигунний відсік. Внаслідок загорання люди не постраждали.

Більше новин про пожежі на Львівщині

  • 16 грудня загорівся житловий будинок у селі Брониця. У вогні загинув власник 1962 року народження.
  • У селі Ясенівці сталася пожежау господарській будівлі. У вогні загинула жінка 1963 року народження.
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Авторка публікації
Софія Дорощук
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Львів пожежа авто
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