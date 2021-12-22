У Львові почали працювати пункти обігріву для безхатьків: адреси

У Львові почали працювати пункти обігріву для безхатченків. Наразі у місті їх працює два - на вулицях Кирилівській та Личаківській.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

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З настанням холодів у Львові почали працювати два пункти обігріву. Один з них розташований на вулиці Кирилівській, 3а, а інший - на Личаківській, 56. Перший пункт працюватиме впродовж усього зимового сезону з 09:00 до 20:00 (у нічний час для потребуючих працюватиме відділення нічного перебування). А ось другий пункт обігріву, що на Личаківській, відкритий тільки у особливо холодну пору, як-от зараз. Він працюватиме лише у будні дні з 09:00 до 18:00.

"Пункт обігріву у приміщенні Центру обліку забезпечений гарячими напоями та харчуванням швидкого приготування. Також, за потреби, бездомні люди можуть скористатися санітарно-гігієнічними послугами та отримати одяг. Працівники, які чергують у пункті обігріву, взаємодіють з екстреними службами міста", - розповів Ігор Кобрин, керівник управління соціального захисту ЛМР.

Також містян просять бути небайдужими і повідомляти потребуючим особам про адреси пунктів обігріву. Крім того, можна повідомляти про безхатченків, ким потрібна допомога, за телефоном: 15-80, 233-14-79.

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