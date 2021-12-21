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У Львові розроблятимуть мобільний додаток для туристів зі східних країн: особливості проєкту

Львів
21 грудня 15:44
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У додатку буде інформація про пам’ятки архітектури, еко-природні локації та оздоровчий туризм
У Львові розроблятимуть мобільний додаток для туристів зі східних країн: особливості проєкту

Управління туризму та курортів ЛОДА заплатить 330 тисяч гривень за створення додатку для туристів зі східних країн. Він буде доступний англійською та арабською мовами.

Про це повідомили "Наші гроші. Львів".

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Детальніше про додаток

Додаток розроблять для туристів зі східних країн − Саудівської Аравії, Бахрейну, Катару, Кувейту, Об’єднаних Арабських Еміратів, Ірану та Оману. Він буде доступний арабською та англійською мовами.

У додатку буде інформація про пам’ятки архітектури, еко-природні локації, медичний та оздоровчий туризм, активний туризм та гастрономію із акцентом на халяльну кухню. Туристи зможуть дізнатись про магазини, готелі, мотелі, оренду нерухомості чи автомобіля, послуги гіда. Програму розроблять до кінця цього року.

Розробляти додаток буде львівський підприємець, що спеціалізується на комп’ютерному програмуванні Володимир Заяць.

Нагадаємо, що цього літа арабські туристи через карантин у Європі почали подорожувати Україною. Протягом липня – серпня Україну відвідали понад 30 тисяч туристів з арабських країн.

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Автор публікації
Денис Котляров
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Львівська область араби додаток
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