До Львова гелікоптером доправили 7-річну дитину: що сталося з пацієнткою. Фото

У львівську обласну дитячу лікарню "Охматдит" гелікоптером доправили 7-річну дитину. Пацієнтка потребувала екстреної медичної допомоги.
Про це повідомили у Самбірській міській раді.
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Лікарі запідозрили, що у маленької пацієнтки кишкова непрохідність. Дитину оперативно доправили до стадіону імені Лева Броварського, а вже там на неї чекав гвинтокрил. Малечу доправили у дитячу лікарню.
Це перший випадок аеромедичної евакуації з міста Самбір. Варто зазначити, що стадіон будували з можливістю садити на полі гелікоптери. Над ареною немає ніяких проводів та лишніх елементів, які б могли цьому завадити.
Зазначимо, що аеромедичну допомогу відновили на Львівщині 1 жовтня 2021 року. Борт оснащений медичним обладнанням, необхідним для екстреної евакуації важкохворих пацієнтів.