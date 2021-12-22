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До Львова гелікоптером доправили 7-річну дитину: що сталося з пацієнткою. Фото

Львів
22 грудня 14:36
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Малечу транспортували з Самбора
До Львова гелікоптером доправили 7-річну дитину: що сталося з пацієнткою. Фото

У львівську обласну дитячу лікарню "Охматдит" гелікоптером доправили 7-річну дитину. Пацієнтка потребувала екстреної медичної допомоги.

Про це повідомили у Самбірській міській раді.

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Подробиці рятувальної операції

Гелікоптер

Лікарі запідозрили, що у маленької пацієнтки кишкова непрохідність. Дитину оперативно доправили до стадіону імені Лева Броварського, а вже там на неї чекав гвинтокрил. Малечу доправили у дитячу лікарню.

Це перший випадок аеромедичної евакуації з міста Самбір. Варто зазначити, що стадіон будували з можливістю садити на полі гелікоптери. Над ареною немає ніяких проводів та лишніх елементів, які б могли цьому завадити.

Дитина

Зазначимо, що аеромедичну допомогу відновили на Львівщині 1 жовтня 2021 року. Борт оснащений медичним обладнанням, необхідним для екстреної евакуації важкохворих пацієнтів. 

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Авторка публікації
Софія Дорощук
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діти гелікоптер медики Львівська область
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