У ресторані біля Львова отруїлись діти з притулку: що відомо про їхній стан

19 грудня близько 23:00 до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізували чотирьох дітей віком від 3-х до 15 років з притулку для дітей у Львові.

Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, передає "Варта 1".

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Подробиці інциденту

З 26-ти дітей, що харчувались в ресторані "Кухня для душі" в с. Зимна Вода Львівського району постраждало четверо. При госпіталізації у них був стан середньої важкості: скарги на підвищення температури тіла, слабкість, нудоту, біль в животі.

20 грудня ближче до обіду лікарі продовжували проводити повний комплекс лікувально-діагностичних заходів відповідно до клінічних протоколів МОЗ України.

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