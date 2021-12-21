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  • У ресторані біля Львова отруїлись діти з притулку: що відомо про їхній стан

У ресторані біля Львова отруїлись діти з притулку: що відомо про їхній стан

Львів
21 грудня 10:17
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У закладі всього харчувались 26 дітей
У ресторані біля Львова отруїлись діти з притулку: що відомо про їхній стан

19 грудня близько 23:00 до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізували чотирьох дітей віком від 3-х до 15 років з притулку для дітей у Львові.

Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, передає "Варта 1". 

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Подробиці інциденту

З 26-ти дітей, що харчувались в ресторані "Кухня для душі" в с. Зимна Вода Львівського району постраждало четверо. При госпіталізації у них був стан середньої важкості: скарги на підвищення температури тіла, слабкість, нудоту, біль в животі.

20 грудня ближче до обіду лікарі продовжували проводити повний комплекс лікувально-діагностичних заходів відповідно до клінічних протоколів МОЗ України.

Більше новин про отруєння дітей на Львівщині 

  • У Новояворівську 11 грудня 10 дітей отруїлося під час хокейного матчу. Виявилося, що вони надихалися випарами від машини, що очищує лід.
  • 12 грудня у Сокалі отруїлися чадним газом двоє дорослих та одна 9-річна дитина. Постраждалих госпіталізували до лікарні.
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Автор публікації
Денис Котляров
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