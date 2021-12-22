В одній із львівських лікарень відкрили декілька відділень після капітального ремонту. Фото

У міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Першого територіального медичного об’єднання Львова, відкрили оновлене терапевтичне відділення та окремі блоки відділення гінекології та патології вагітності і відділення урології.
Про це повідомляє Львівська міська рада.
Ремонтні роботи із заміною меблів та оснащення необхідними приладами тривали півроку. 21 грудня, відкрили повністю оновлене терапевтичне відділення, з комфортними ліжками, матрацами та тумбочками.
В терапії вже створили підрозділи:
Це означає, що кожен пацієнт з різними захворюваннями матиме власного лікаря, який його лікуватиме. У кожному крилі відділення перебуватиме по 50-60 людей.
Окрім терапевтичного відділення, відкрилось крило з трьома операційними урології, а також частина гінекологічного відділення. Відтепер пацієнти матимуть кращу якість обслуговування, запевняє генеральний директор лікарні.
"Багато грантів виграно для допомоги лікарні. Заклад розвивається. За 1 рік і 4 місяці в лікарню долучилось близько 1400 нових людей з різних куточків України, щоб розвивати і зробити цей заклад і медицину сучаснішою", - сказав Олег Самчук.
Львівська обласна дитяча лікарня "Охматдит" отримала найсучасніше німецьке обладнання для проведення операцій з технологіями 3D та 4К. Це дозволить проводити оперативні втручання дітям, яких ще не робили раніше.
8-ма міська клінічна лікарнята "Клінічналікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" візьмуть у кредит 34 апарати ШВЛ та рентгенівську систему. Дозвіл надали депутати на сесії 30 листопада.