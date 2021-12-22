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  • В одній із львівських лікарень відкрили декілька відділень після капітального ремонту. Фото

В одній із львівських лікарень відкрили декілька відділень після капітального ремонту. Фото

Львів
22 грудня 12:47
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Ремонт відділення тривав півроку
В одній із львівських лікарень відкрили декілька відділень після капітального ремонту. Фото

У міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Першого територіального медичного об’єднання Львова, відкрили  оновлене терапевтичне відділення та окремі блоки відділення гінекології та патології вагітності і відділення урології.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

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Як виглядають нові відділення?

Ремонтні роботи із заміною меблів та оснащення необхідними приладами тривали півроку. 21 грудня, відкрили повністю оновлене терапевтичне відділення,  з комфортними ліжками, матрацами та тумбочками. 

Ремонт у львівській лікарні

В терапії вже створили підрозділи:

  • відкрито ендокринологічний,
  • гастроентерологічний
  • пульмонологічний  

Це означає, що кожен пацієнт з різними захворюваннями матиме власного лікаря, який його лікуватиме. У кожному крилі відділення перебуватиме по 50-60 людей.

Ремонт у львівській лікарні

Окрім терапевтичного відділення, відкрилось крило з трьома операційними урології, а також частина гінекологічного відділення. Відтепер пацієнти матимуть кращу якість обслуговування, запевняє генеральний директор лікарні.

Ремонт у львівській лікарні

"Багато грантів виграно для допомоги лікарні. Заклад розвивається. За 1 рік і 4 місяці в лікарню долучилось близько 1400 нових людей з різних куточків України, щоб розвивати і зробити цей заклад і медицину сучаснішою", - сказав Олег Самчук.

Ремонт у львівській лікарні

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Авторка публікації
Петрик Галина
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ремонт лікарні Львів
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