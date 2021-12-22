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"Здав" неіснуючу квартиру: у Львові аферист ошукав тернополянку на кругленьку суму

Львів
22 грудня 11:23
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Після отримання завдатку "орендодавець" зник
"Здав" неіснуючу квартиру: у Львові аферист ошукав тернополянку на кругленьку суму

Львівський шахрай під виглядом орендодавця обдурив мешканку Тернополя на 6 тисяч гривень. Зараз його розшукує поліція.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

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Як діяв аферист?

Жителька міста Тернопіль шукала в Інтернеті оголошення про оренду квартири у Львові на новорічні свята. Знайшовши житло, вона зателефонувала до орендодавця квартири, який одразу зазначив, що необхідно здійснити передоплату. Після переведення 6-ти тисяч, зв'язок із буцімто власником помешкання зник, як і оголошення про оренду. Жінка одразу звернулася до правоохоронців.

Випадок шахрайства вже внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини афери.

Правоохоронці наголошують, бути обачними з орендою житла через Інтернет, та завжди перевіряти інформацію про орендодавців.

Як вберегтися від шахрайства?

Надавайте перевагу перевіреним офіційним ресурсам, на яких можливо прочитати відгуки інших клієнтів, перевіряйте фото в Google пошуку: зловмисники часто крадуть фото з інших сайтів, створюючи фейкові оголошення.

Крім того, спробуйте ввести в пошуковику номер телефону власника чи орендаря. Справжні продавці зазвичай використовують один номер протягом багатьох років і розміщують оголошення на багатьох Інтернет-ресурсах, тому вам легко вдасться відстежити цей телефон і, можливо, навіть знайти старе оголошення з відгуками людей. А от шахрайський номер переважно ніде не відображається, адже його дуже часто змінюють.

Більше новин про аферистів у Львові

  • У Новояворівську та районі аферисти прокручують нову аферу в соцмережах - створюють фейкові сторінки в Facebook з іменами справжніх монахинь, пишуть мешканцям міста і просять їх про допомогу.
  • Поліція затримала 34-річного шахрая, який 10 листопада видурив у 80-річної жительки м. Городок 43 тисячі грн. Чоловік сказав по телефону, що донька потерпілої нібито потребує термінової операції.
  • Кам'янка-Бузький районний суд на Львівщині, виніс вирок 28-річному жителю селища Новий Яричів за грабіж та крадіжки. Рецидивісту визначилипокарання - у вигляді 5 років позбавлення волі.
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Авторка публікації
Петрик Галина
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квартири Львів шахрайство
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