Розтрачали державні кошти: на Львівському авіаційно-ремонтному заводі проведуть обшуки

ДП "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод" підозрюють у розтраті державних коштів. Було виділено 9 765 366 гривень для запровадження інформаційної системи, але підприємство уклало договір на 10 987 722 грн.

Про це повідомили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Подробиці порушення

Львівський державний авіаційно-ремонтний завод провів торги та уклав договір з ТзОВ НВП "Інформаційні технології" ще у 2018 році. Сума виявилася вищою, ніж було заплановано. Це рішення призвело до незаконних додаткових видатків на суму 1 912 206 грн.

"Зокрема, підприємством додатково було придбано сервера на суму 468 311 грн, комплекти персональних комп`ютерів на суму 560 090 грн, багатофункціональні пристрої на суму 86 540 грн, ноутбуки на суму 52 046 грн, мережеве обладнання на суму 134 519 грн, мережеві кабелі на суму 30 667 грн, комп`ютерне програмне забезпечення на суму 432 414 грн, комп`ютерні комплектуючі на суму 14 164 грн, а також проведено монтаж оптичної мережі на суму 133 449 грн" - йдеться у повідомленні.

Також у справі зазначили, що частини вищевказаного програмного комплексу не впроваджено в експлуатацію або впроваджено частково, у зв'язку із чим він працює неефективно і не використовується в поточній діяльності. Також завод не врахував додаткове придбання програм "Облік запасів основних матеріалів" на 1,67 млн грн, "Оперативне фінансове управління" на 1,06 млн грн, "Управління закупівлями" на 1,02 млн грн, та "Технічна підготовка механіко-заготівельного виробництва" на 3,56 млн грн.

Львівський суд дозволив провести обшук у приміщеннях заводу та вилучити сервери програми для законного отримання речових доказів. Ухвала оскарженню не підлягає.

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