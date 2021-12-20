Ставки стародавнього Львова: водойми, які були втрачені назавжди. Фото

У Львові залишилося не так багато водойм. А знайти чисті і безпечні для купання людей взагалі є проблемою. У минулих століттях різноманіття озер і ставків було значно більшим. Більшість, до речі, були створені штучно.
"Фотографії старого Львова" виклали знімки втрачених водойм.
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Він знаходився на місці палацу водних видів спорту "Динамо" (вул. Стуса). У 19 столітті став "Залізна вода" став однією з перших громадських купалень. На її території була корчма і навіть проходили вистави театру Ф. Краттера. ДО РЕЧІ, вхід став платним, але жителі міста дуже любили відпочивати там. Згодом водойму запустили і припинили використовувати.
Ще одна громадська Купальна розташовувалася на Пелчинському ставку в 19 столітті. Зараз це площа перед входом в парк культури. Раніше цей став був дуже популярний серед городян. Тут навіть влаштовували морські битви і битви"з потворами".
У 1915 році російські війська спустили Пелчинський ставок. За відновлення ніхто не взявся, а в 1921 році його остаточно засипали.
Він розташовувався поруч з Пелчинским. Фішка водойми-романтичні прогулянки на човнах. Був знищений під час Першої світової війни. Зараз на цьому місці розташовані житлові будинки.
Вже наприкінці 19 століття популярності набув став "Світязь". Купальня тут з'явилася, ще в 30-х роках, але львів'яни оцінили її лише після зникнення двох вище згаданих водойм. Зараз на місці ставка розташований спортивний комплекс "Медик".