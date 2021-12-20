Ставки стародавнього Львова: водойми, які були втрачені назавжди. Фото

У Львові залишилося не так багато водойм. А знайти чисті і безпечні для купання людей взагалі є проблемою. У минулих століттях різноманіття озер і ставків було значно більшим. Більшість, до речі, були створені штучно.

"Фотографії старого Львова" виклали знімки втрачених водойм.

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Став "Залізна вода"

Він знаходився на місці палацу водних видів спорту "Динамо" (вул. Стуса). У 19 столітті став "Залізна вода" став однією з перших громадських купалень. На її території була корчма і навіть проходили вистави театру Ф. Краттера. ДО РЕЧІ, вхід став платним, але жителі міста дуже любили відпочивати там. Згодом водойму запустили і припинили використовувати.

Пелчинський став

Ще одна громадська Купальна розташовувалася на Пелчинському ставку в 19 столітті. Зараз це площа перед входом в парк культури. Раніше цей став був дуже популярний серед городян. Тут навіть влаштовували морські битви і битви"з потворами".

У 1915 році російські війська спустили Пелчинський ставок. За відновлення ніхто не взявся, а в 1921 році його остаточно засипали.

Панянський став

Він розташовувався поруч з Пелчинским. Фішка водойми-романтичні прогулянки на човнах. Був знищений під час Першої світової війни. Зараз на цьому місці розташовані житлові будинки.

Став "Світязь"

Вже наприкінці 19 століття популярності набув став "Світязь". Купальня тут з'явилася, ще в 30-х роках, але львів'яни оцінили її лише після зникнення двох вище згаданих водойм. Зараз на місці ставка розташований спортивний комплекс "Медик".

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