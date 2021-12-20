live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Львів
  • Ставки стародавнього Львова: водойми, які були втрачені назавжди. Фото

Ставки стародавнього Львова: водойми, які були втрачені назавжди. Фото

Львів
21 грудня 02:10
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 2383
views-icon
Читати російською
Що стало причиною зникнення
Ставки стародавнього Львова: водойми, які були втрачені назавжди. Фото

У Львові залишилося не так багато водойм. А знайти чисті і безпечні для купання людей взагалі є проблемою. У минулих століттях різноманіття озер і ставків було значно більшим. Більшість, до речі, були створені штучно.

"Фотографії старого Львова" виклали знімки втрачених водойм.

Читайте також:Батярські пісні та фізкультура: як жили львівські бандити 80-х. Фото

Став "Залізна вода"

Він знаходився на місці палацу водних видів спорту "Динамо" (вул. Стуса). У 19 столітті став "Залізна вода" став однією з перших громадських купалень. На її території була корчма і навіть проходили вистави театру Ф. Краттера. ДО РЕЧІ, вхід став платним, але жителі міста дуже любили відпочивати там. Згодом водойму запустили і припинили використовувати.

Пелчинський став

Ще одна громадська Купальна розташовувалася на Пелчинському ставку в 19 столітті. Зараз це площа перед входом в парк культури. Раніше цей став був дуже популярний серед городян. Тут навіть влаштовували морські битви і битви"з потворами". 

У 1915 році російські війська спустили Пелчинський ставок. За відновлення ніхто не взявся, а в 1921 році його остаточно засипали.

Пелчинський став

Панянський став

Він розташовувався поруч з Пелчинским. Фішка водойми-романтичні прогулянки на човнах. Був знищений під час Першої світової війни. Зараз на цьому місці розташовані житлові будинки.

Панянський став

Став "Світязь"

Вже наприкінці 19 століття популярності набув став "Світязь". Купальня тут з'явилася, ще в 30-х роках, але львів'яни оцінили її лише після зникнення двох вище згаданих водойм. Зараз на місці ставка розташований спортивний комплекс "Медик".

Став

Більше новин про історію Львова

  • Перші новорічні ялинки на Галичині почали встановлювати в XIX столітті, перейнявши цей звичай у німецьких переселенців-євангелістів. Однак і до цього часу на Різдво Будинки прикрашали ялинковими гілочками. Як львів'яни прикрашали ялинки у ХХ столітті - у мережі поширили унікальні фото.
  • У Львові на різних вулицях міста можна зустріти пам'ятники діячам України і не тільки. Але не всі монументи дійшли до наших днів. Є й ті, які з тих чи інших причин були втрачені або ж демонтовані.
Останні новини по темі:
Авторка публікації
Софія Дорощук
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 2

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 2383
Львів історія вода
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Болото корупції: чим "прославився" львівський авіаремонтний завод

Болото корупції: чим "прославився" львівський авіаремонтний завод

23 грудня 19:00

Львів
На Львівщині знову запланували відключення світла: на який час і де саме

На Львівщині знову запланували відключення світла: на який час і де саме

23 грудня 17:54

Львів
Міськрада Львова купить квартиру за півтора мільйони, щоб розширити музей Крушельницької

Міськрада Львова купить квартиру за півтора мільйони, щоб розширити музей Крушельницької

23 грудня 17:44

Львів
"Відчепіться від спортсменів з вашою політикою": ветеран побив львівського депутата. Відео

"Відчепіться від спортсменів з вашою політикою": ветеран побив львівського депутата. Відео

23 грудня 17:06

Львів
Головна Львів Ставки стародавнього Львова: водойми, які були втрачені назавжди. Фото
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь