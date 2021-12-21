Довелося перервати трансляцію: у Львівській раді депутати ледь не зчинили бійку. Відео

У Львові 21 грудня на засіданні обласної ради між депутатами стався конфлікт, після чого трансляцію перервали, а Ірина Гримак оголосила перерву. Водночас з цим під стінами облради протестують освітяни.

Про це повідомляє Gal.Net.

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Подробиці конфлікту

Сварка виникла між керівництвом ради і депутатом від "Свободи" Олегом Панькевичем. Депутат заявив, що попередньо на сайті з'явилися зовсім інші документи, аніж ті, що їм роздали на засіданні, і депутати не мали часу з ними ознайомитися.

Натомість Ірина Гримак зазначила, що Олег Панькевич, як і будь-який інший представник "Свободи", не з'явилися на засідання голів фракцій. Після цього Панькевич підійшов до столу президії і грюкнув по ньому документами. Як наслідок, трансляцію перервали, а Ірина Гримак оголосила перерву.

Водночас під стінами облради відбуваються протести освітян - вони вимагають не урізати видатки на освіту, про що повідомлялося раніше. Нагадаємо, що фінансування закладів освіти у Львівській області збираються зменшити на 267 млн грн.

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