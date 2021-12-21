Пригоди львівських солдатів сто років тому: скандальні вирізки з газет

У Львові чимало молодиків перебували на службі у цісарсько-королівській армії. Казарми їхні, які знаходилися на вулиці Городоцькій, для багатьох стали ріднішими за власний дім. І у житті цих солдатів, окрім постійної служби та муштри, знайшлося місце і для пригод, про які мова і піде далі.

Про незвичні випадки з солдатського життя розповідає Діло.

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Як солдати "темну" поліції влаштували

Більшість подробиць солдатського життя навіки залишаться оповитими таємницями - влада намагалася тримати інформацію засекреченою, і в пресі тих часів про солдатські витівки писали нечасто. Проте найбільш резонансні випадки все ж потрамили на шпальти часописів.

Одна з солдатських пригод трапилася у травні 1906 року - про неї писав "Kuryer Lwowski". "Епатажний випадок стався у ніч на неділю, а “героями” стали артилеристи з казарми Фердинанда. Історія виглядає так: на крик жінки на вулиці Шпитальній надбігло двоє поліцейських, які виявили тут п’яного артилериста з тесаком у руці. Солдат замість того, щоб сховати зброю і підкоритися, напав на правоохоронця", - написали у газеті.

Поліціянтам все ж вдалося скрутити солдата - його повели до казарм. дорогою правоохоронці натрапили на ще одного солдата - такого самого п'яного і з дамою. Знайомий солдат спробував "відбити" бранця у поліції, але це йому не вдалося. Тепер вже двох солдат тягли на вулицю Городоцьку, до казарм. І основна дія розгорнулася саме там:

"Коли вони увійшли до службової кімнати, де було більше солдатів, командир варти зачинив за ними двері, скрутив лампу, і солдати почали бити всіх трьох поліцейських. Це тривало довго, поки один з поліцейських не розбив скло і їхній крик долетів до вух чергового. Офіцер побіг униз до оглядової кімнати і звільнив поліцейських від нестримних солдатів. Під час метушні обидва артилеристи, яких туди привезли поліцейські, втекли. Найбільше побили командира взводу Йозкова. Офіцер пообіцяв розпочати розслідування. Цікаво, як військова влада буде розглядати цю жорстоку пригоду, щоб не допустити подібних фактів у майбутньому".

Смерть у казармі

Другий випадок, про який також згадували газети, дещо трагічніший. Про події травня 1907 року писала "Illustrierte Kronen Zeitung".

"У львівських казармах Фердинанда в ніч з понеділка на вівторок розігралася моторошна трагедія. Солдат, який раніше був відомий поліції як надзвичайно небезпечний та шалений, серйозно поранив декількох своїх товаришів та унтер-офіцера стріляниною, а потім вбив себе пострілом у груди", - написали у часописі.

Події розгорталися так. Спершу рядовий артилерист Гнат Братковський самовільно пішов на гуляння. Солдат побив там якогоь цивільного і повернувся до казарм дуже п'яним. Він взяв гвинтівку, зарядив її бойовими патронами і влаштував безладну стрілянину у кімнаті, де спали його товариші.

На крики прибіг унтер-офіцер, який отримав смертельне поранення. Побачивши калюжі крові і мертвого чоловіка сам Гнат настільки перелякався, що відповз у куток кімнати і вистрелив собі у груди.

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