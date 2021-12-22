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Святковий притік людей на кордоні: на Львівщині запрацюють мобільні пункти пропуску

Львів
22 грудня 17:46
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Їх матиме кожне управління прикордонного загону
Святковий притік людей на кордоні: на Львівщині запрацюють мобільні пункти пропуску

На Львівщині на кордоні з Польщею знову запрацюють мобільні пункти пропуску. Це зроблять для того, щоб пришвидшити оформлення транспортних засобів.

Про це повідомили у Galnet.

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Подробиці рішення

Дані пересувні комплекси створені на базі автомобілей "Fiat Ducato". В них є все необхідне для перевірки паспортних документів. Всередині розміщується старший екіпаж та є три робочі місця. Такі комплекси має кожне управління прикордонного загону.

Заступник відділу організації прикордонного штабу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Віктор Сампір зазначив, що це зробили через збільшення притоку пасажирів на кордоні. Саме за тиждень до Нового року спостерігається накопичення людей на пунктах пропуску. Теж саме буде і після Різдва. Найбільше навантаження припадає на пункти пропуску "Шегині", "Рава-Руська" та "Краківець".

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Авторка публікації
Софія Дорощук
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Польща кордон Львівська область прикордонники
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