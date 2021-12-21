"Понаїдалися цукерок": з'явились подробиці отруєння дітей у ресторані на Львівщині

У День святого Миколая, 19 грудня, після святкового обіду в ресторані "Кухня для душі" у селі Зимна вода, четверо вихованців львівського притулку, що на вул. Левандівській, опинилися у лікарні із отруєнням. Дітям від 10 до 16 років. Загалом на святі були 28 людей, із них 26 – діти. Снідали і вечеряли вони того дня у самому притулку.

Про це повідомляє NTA.

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Чим могли отруїтися діти

За словами керівниці дитячого відділення інфекційної лікарні Софії Кащевської, які наводить "Суспільне", діти розповіли, що того дня їли дуже багато всього – піцу, картоплю фрі, бульйон.

Як розповіла Zaxid.net директорка притулку Світлана Гаврилюк, до Дня Миколая родичі принесли дітям багато солодощів.

"Там були діти маленькі і жодна не захворіла, а дорослі невідомо чого наїлися. Прийшли на Миколая родичі, принесли ласощі. Вони понаїдалися цукерків, вечеряти не захотіли, бо їх почало нудити. Ми викликали швидку, щоб не ризикувати. Зараз дітям уже краще" – пояснила Світлана Гаврилюк.

Про те, що діти йдуть на поправку говорять і в лікарні. У трьох дітей стан уже покращився. Один 13-річний хлопчик ще перебуває у стані середньої важкості. Але загроз для життя немає.

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