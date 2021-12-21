Пандемія на Львівщині йде на спад: епідеміологи пояснили ситуацію

На Львівщині зберігається тенденція до зниження захворюваності на коронавірус.
Про це під час брифінгу повідомила заступниця генерального директора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Марія Озірковська.
За її словами, на Львівщині найвищий пік захворюваності цього року був у листопаді. В середньому фіксували до 10 тисяч. випадків за тиждень. Зараз показник знизився на 34 відсотки. За минулий тиждень в області виявили 2134 випадки недуги.
“В останні тижні в області спостерігається спад захворюваності на коронавірусну інфекцію. За всіма індикаторними показниками Львівщина перебуває у жовтій зоні епіднебезпеки. Але, на жаль, смертність від хвороби є високою. Лише за вчорашній день померло 18 людей. Загалом за час пандемії в області маємо 3500 летальних випадків від цієї недуги”, – зазначила Озірковська.
Також, як нагадала епідеміологиня, восени зафіксовано три випадки смерті породіль через ускладнення від COVID-19.
На сьогодні, зі слів лікарки,у спеціалізованих стаціонарах перебувають 1287 осіб.125 є в реанімації, 45 – на апараті штучної вентиляції легень.