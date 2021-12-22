Небезпечна знахідка: у Львові виявили артилерійський постріл часів Другої світової війни

У Львові на вулиці Підстригача під час земляних робіт знайшли застарілий бойовий припас, схожий на артилерійський постріл часів Другої світової війни. Інцидент стався 21 грудня близько 16 години.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Львівській області.
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Боєприпас виявили в 200 метрах від житлового будинку в землі. Також за 300 метрів розташовується дорога. Артилерійський постріл вилучили та передали на знищення.
Рятувальники нагадують, що бойові припаси є дуже небезпечними. Що потрібно робити, якщо ви натрапили на таку знахідку: