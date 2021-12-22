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Небезпечна знахідка: у Львові виявили артилерійський постріл часів Другої світової війни

Львів
22 грудня 16:56
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У 200 метрах розташовуються житлові будинки
Небезпечна знахідка: у Львові виявили артилерійський постріл часів Другої світової війни

У Львові на вулиці Підстригача під час земляних робіт знайшли застарілий бойовий припас, схожий на артилерійський постріл часів Другої світової війни. Інцидент стався 21 грудня близько 16 години.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Львівській області.

Читайте також:На Львівщині виявили цілий склад застарілих боєприпасів: де саме

Подробиці небезпечної знахідки

Боєприпас виявили в 200 метрах від житлового будинку в землі. Також за 300 метрів розташовується дорога. Артилерійський постріл вилучили та передали на знищення.

Рятувальники нагадують, що бойові припаси є дуже небезпечними. Що потрібно робити, якщо ви натрапили на таку знахідку:

  • не панікуйте, відійдіть від боєприпасу і негайно припиніть всі роботи в районі виявлення предмету;
  • зателефонуйте в Служби порятунку 101 і 102;
  • попередьте людей, які знаходяться поруч;
  • не допускайте, щоб люди підходили до боєприпасу;
  • ні в якому разі не торкайтеся вибухонебезпечних предметів;
  • не розпалюйте навколо багаття, не паліть цигарки;
  • дочекайтеся приїзду ДСНС і поліції.

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Авторка публікації
Софія Дорощук
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Львів боєприпаси
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