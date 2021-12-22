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  • Не могла самостійно відкрити двері: на Львівщині рятувальники допомогли хворій жінці. Фото

Не могла самостійно відкрити двері: на Львівщині рятувальники допомогли хворій жінці. Фото

Львів
22 грудня 11:35
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Двері відчинили за допомогою шансового інструменту та лому
Не могла самостійно відкрити двері: на Львівщині рятувальники допомогли хворій жінці. Фото

21 грудня на Львівщині рятувальники зламали двері у квартирі п'ятиповерхового житлового будинку, щоб врятувати жінку. 

Про це повідомляє ГУ ДСНС України.

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Подробиці інциденту

21 грудня о 15:33 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в м. Дрогобич на вул. Грушевського, 60 в квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку потребує медичної допомоги власниця. 76-річна жінка самостійно відчинити двері не могла.

До місця події були направлені рятувальники 5-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Дрогобич. Вони, за допомогою шансового інструменту та лому "Halligan", відчинили двері квартири та забезпечили доступ в квартиру працівникам поліції та медичної допомоги. 

Більше новин про рятувальні операції на Львівщині 

  • 21 грудня о 14:53 сталася пожежа у с. Чишки. Внаслідок загорання постраждав 66-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані до лікарні.
  • 19 грудня на лижній трасі г. Тростян у Славському травмувалися два туристи-лижники. Обом довелось надавати невідкладну допомогу.
  • 19 грудня о 13:45 на території Новояворівської районної лікарні на Львівщині застряг автомобіль "Hyundai mighty". Він віз у медзаклад кисень.
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Автор публікації
Денис Котляров
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