Не могла самостійно відкрити двері: на Львівщині рятувальники допомогли хворій жінці. Фото

21 грудня на Львівщині рятувальники зламали двері у квартирі п'ятиповерхового житлового будинку, щоб врятувати жінку.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України.

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Подробиці інциденту

21 грудня о 15:33 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в м. Дрогобич на вул. Грушевського, 60 в квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку потребує медичної допомоги власниця. 76-річна жінка самостійно відчинити двері не могла.

До місця події були направлені рятувальники 5-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Дрогобич. Вони, за допомогою шансового інструменту та лому "Halligan", відчинили двері квартири та забезпечили доступ в квартиру працівникам поліції та медичної допомоги.

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