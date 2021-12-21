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На львівському меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні висадили дерева. Фото

Львів
21 грудня 17:35
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До висадки дерев долучилися родичі загиблих та громадськість
На львівському меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні висадили дерева. Фото

21 грудня у Львові на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні висадили 16 сосен двох видів.  Висаджували дерева родичі загиблих, представники духовенства та громадськість.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

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Як висаджували дерева?

Керівниця управління екології та природних ресурсів Олександра Сладкова розповіла, що ці сосни 8 років росли у розсаднику під Києвом, а до того більше 15-ти років вирощувались у Нідерландах. Це дуже якісний розсадний матеріал. Вони пережили 4 посадки перед тим, як висадили їх тут, тому вони мають досить компактну кореневу систему.

У Львові висадили дерева

Висадили 8 великих та 8 маленьких сосен, зокрема сосну чорну повнорозмірну та сосну гірську, яка плететься і росте при землі. Бюджет у рамках проєкту був 600 тис. грн - це не тільки закупівля, а й посадка, кріплення. Для посадки дерев використали ґрунтосуміш на основі органічного компосту, виготовленого на міській станції компостування. 

У Львові висадили дерева

"Якщо листові дерева легше пересаджувати восени та навесні, то хвойні – у грудні-січні, при мінусовій температурі повітря. Важливо й те, що їх викопали при плюсовій температурі, а садять зараз, коли вони є мінімально активні, - зазначила Олександра Сладкова.

У Львові висадили дерева

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Авторка публікації
Петрик Галина
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