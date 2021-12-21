На львівському меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні висадили дерева. Фото

21 грудня у Львові на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні висадили 16 сосен двох видів. Висаджували дерева родичі загиблих, представники духовенства та громадськість.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Як висаджували дерева?

Керівниця управління екології та природних ресурсів Олександра Сладкова розповіла, що ці сосни 8 років росли у розсаднику під Києвом, а до того більше 15-ти років вирощувались у Нідерландах. Це дуже якісний розсадний матеріал. Вони пережили 4 посадки перед тим, як висадили їх тут, тому вони мають досить компактну кореневу систему.

Висадили 8 великих та 8 маленьких сосен, зокрема сосну чорну повнорозмірну та сосну гірську, яка плететься і росте при землі. Бюджет у рамках проєкту був 600 тис. грн - це не тільки закупівля, а й посадка, кріплення. Для посадки дерев використали ґрунтосуміш на основі органічного компосту, виготовленого на міській станції компостування.

"Якщо листові дерева легше пересаджувати восени та навесні, то хвойні – у грудні-січні, при мінусовій температурі повітря. Важливо й те, що їх викопали при плюсовій температурі, а садять зараз, коли вони є мінімально активні, - зазначила Олександра Сладкова.

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