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  • На Львівщині водій мікроавтобуса збив пішохода: в якому стані постраждалий

На Львівщині водій мікроавтобуса збив пішохода: в якому стані постраждалий

Львів
21 грудня 12:35
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Чоловік отримав тілесні травми
На Львівщині водій мікроавтобуса збив пішохода: в якому стані постраждалий

У селі Підбірці Львівського району сталася ДТП, водій мікроавтобуса збив місцевого мешканця.

Про це повідомляє поліція Лвівської області.

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Подробиці ДТП

20 грудня о 17:40 в селі Підбірці Львівського району, сталася аварія.  Водій мікроавтобуса Peugeot  збив 51-річного місцевого мешканця. Постраждалий отримав тілесні травми і був госпіталізований до лікарні

За фактом скоєного наїзду на людину відкрили кримінальне провадження. Якщо вину водія доведуть, то йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Варто зазначити, що через похолодання та ожеледицю на дорогах за останній тиждень збільшилася кількість автопригод на дорогах Львівщини. Сьогодні вночі на автостраді Київ-Чоп замерзла дорога, тож водіям нагадують про обережність. Львів'яни, які прямували по цій дорозі, попереджають, що на трасі "суцільне шкло".

Нагадаємо, що 19 грудня у селі Дубина, на трасі "Київ-Чоп", сталася аварія. Зіткнулися автобус "БАЗ" та легковий автомобіль "ЗАЗ". Внаслідок ДТП до лікарні госпіталізували двох дітей та жінок.

Більше новин про ДТП на Львівщині

  • П'яний водій в'їхав у житловий будиноку селі Мерещів. ДТП сталося 19 грудня. Чоловік не впорався з керуванням, протаранив парках та влетів у будівлю.
  • У Львові 16 грудня під колеса автобуса 52 потрапила літня жінка. Вона перебігала дорогу на пішохідному переході.
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Авторка публікації
Петрик Галина
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ДТП Львів поліція
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