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На Львівщині СБУ затримала "злодія в законі", який був під санкціями РНБО

Львів
22 грудня 16:34
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Зловмисник - уродженець однієї з країн Південного Кавказу
На Львівщині СБУ затримала "злодія в законі", який був під санкціями РНБО

У ході оперативних дій у Львівській області СБУ затримала так званого "злодія в законі". Зловмисник нелегально прибув в Україну для створення і координації організованих злочинних груп.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Детальніше про злочинця

Затриманий - уродженець однієї з країн Південного Кавказу, відомий кримінальник, який причетний до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. У травні цього року, за систематичне створення загроз державній безпеці України, зловмисника було включено до санкційного списку РНБО і заборонено в’їзд до нашої країни.

За попередніми даними, кримінальник намагався приховано перебувати на Львівщині для впливу на кримінальне середовище. Для цього планував створити злочинну організацію із розгалуженими осередками на території регіону. Встановлено, що для перетину держкордону і приховування свого перебування в Україні він намагався використовувати підроблені документи.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

В СБУ також повідомили, що зараз перевіряється інформація щодо підривної діяльності спецслужб РФ через спроби штучного загострення криміногенної ситуації на заході України.

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Автор публікації
Денис Котляров
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СБУ Львівська область
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