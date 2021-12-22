На Львівщині знайшли загиблого чоловіка: його тіло витягли водолази

Водолази знайшли тіло 34-річного чоловіка, який втопився 21 грудня на Львівщині.

Про це повідомляє Центральна водолазно-рятувальна служба Львівської області.

Читайте також: У Львові повідомили про замінування школи

Деталі

Трагедія трапилася 21 грудня у селі Розворяни, що на Львівщині. 34-річний чоловік переходив річку через кладку і, не втримавши рівноваги, впав у воду. Того ж вечора односельці почали шукати чоловіка, але результату не досягли.

Тоді до пошуків тіла залучили фахівців, і 22 грудня, приблизно о 12:50, водолазам вдалося виловити тіло загиблого з річки Замковецький потік.

Більше новин про смерті на Львівщині: