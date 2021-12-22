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  • На Львівщині знайшли загиблого чоловіка: його тіло витягли водолази

На Львівщині знайшли загиблого чоловіка: його тіло витягли водолази

Львів
22 грудня 16:46
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Чоловік втопився у річці Замковецький потік
На Львівщині знайшли загиблого чоловіка: його тіло витягли водолази

Водолази знайшли тіло 34-річного чоловіка, який втопився 21 грудня на Львівщині. 

Про це повідомляє Центральна водолазно-рятувальна служба Львівської області. 

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Деталі 

 Трагедія трапилася 21 грудня у селі Розворяни, що на Львівщині. 34-річний чоловік переходив річку через кладку і, не втримавши рівноваги, впав у воду. Того ж вечора односельці почали шукати чоловіка, але результату не досягли.

Тоді до пошуків тіла залучили фахівців, і 22 грудня, приблизно о 12:50, водолазам вдалося виловити тіло загиблого з річки Замковецький потік. 

НА Львівщині втонув чоловік

НА Львівщині втонув чоловік

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Авторка публікації
Марина Блохіна
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смерть Львівська область
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