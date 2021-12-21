На Львівщині кількість COVID-інфікованих йде на спад: статистика на 21 грудня

За попередню добу у Львівській області провели 961 дослідження на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 197-ми осіб.

Про це йдеться в офіційній статистиці, опублікованій на сайті ЛОДА.

Читайте також: За день втричі більше смертей: яка ситуація в Україні з COVID-19

Захворюваність на COVID-19 у розрізі районів

Найбільше хворих виявили у Львівському районі. Найменше - у Дрогобицькому. Статистика у розрізі районів:

Дрогобицький: 5

Золочівський: 16

Львівський: 113 (м. Львів – 85)

Самбірський: 7

Стрийський: 27

Яворівський: 10

Червоноградський: 19

Ситуація у лікарнях

За добу, що минула, з діагнозом COVID-19 по Львівській області госпіталізували 121 особу. Скерували на самоізоляцію – 480 людей. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 601 осіб. Летальних випадків – 23. В реанімації перебувають 135 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 45.

У стаціонарах перебувають 1287 осіб (ліжкова мережа заповнена на 24,91 %). Серед них 214 людей - вакциновані (в т.ч. двома дозами – 151).

У розрізі лікарень пацієнти перебувають (в дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на ковід):

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) - 106

у Центрі легеневого здоров'я (370) - 153

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) - 82

у ЛОКЛ (120) - 39

у Лікарні на залізничному транспорті (100) - 29

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит" (120) - 15

у ЛШМД (830) - 118

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) - 0

у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) - 45

у 1-й МКЛ м. Львова (225) - 42

у 5-й МКЛ м. Львова (175) - 49

у Стрийській міській лікарні (190) - 84

у Стебницькій міській лікарні (150) - 42

у Рудківській лікарні (100) - 53

у Новояворівській РЛ 1 імені Юрія Липи (200) - 78

у Кам'янка-Бузькій ЦРЛ (160) - 63

у Сокальській ЦРЛ (326) - 44

у Жидачівській ЦРЛ (100) - 43

у Пустомитівській (80) - 32

у Перемишлянській ЦРЛ (80) - 48

у Жовківській ЦРЛ (100) - 40

у Самбірській ЦРЛ (50) - 22

у Буській ЦРЛ (80) - 29

у Золочівській ЦРЛ (210) - 31

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 217 444 осіб. Померлих – 5868 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 202 583 особи.

Більше новин про COVID-19 в Україні