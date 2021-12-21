На Львівщині кількість COVID-інфікованих йде на спад: статистика на 21 грудня

За попередню добу у Львівській області провели 961 дослідження на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 197-ми осіб.
Про це йдеться в офіційній статистиці, опублікованій на сайті ЛОДА.
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Захворюваність на COVID-19 у розрізі районів
Найбільше хворих виявили у Львівському районі. Найменше - у Дрогобицькому. Статистика у розрізі районів:
- Дрогобицький: 5
- Золочівський: 16
- Львівський: 113 (м. Львів – 85)
- Самбірський: 7
- Стрийський: 27
- Яворівський: 10
- Червоноградський: 19
Ситуація у лікарнях
За добу, що минула, з діагнозом COVID-19 по Львівській області госпіталізували 121 особу. Скерували на самоізоляцію – 480 людей. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 601 осіб. Летальних випадків – 23. В реанімації перебувають 135 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 45.
У стаціонарах перебувають 1287 осіб (ліжкова мережа заповнена на 24,91 %). Серед них 214 людей - вакциновані (в т.ч. двома дозами – 151).
У розрізі лікарень пацієнти перебувають (в дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на ковід):
- у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) - 106
- у Центрі легеневого здоров'я (370) - 153
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) - 82
- у ЛОКЛ (120) - 39
- у Лікарні на залізничному транспорті (100) - 29
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит" (120) - 15
- у ЛШМД (830) - 118
- у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) - 0
- у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) - 45
- у 1-й МКЛ м. Львова (225) - 42
- у 5-й МКЛ м. Львова (175) - 49
- у Стрийській міській лікарні (190) - 84
- у Стебницькій міській лікарні (150) - 42
- у Рудківській лікарні (100) - 53
- у Новояворівській РЛ 1 імені Юрія Липи (200) - 78
- у Кам'янка-Бузькій ЦРЛ (160) - 63
- у Сокальській ЦРЛ (326) - 44
- у Жидачівській ЦРЛ (100) - 43
- у Пустомитівській (80) - 32
- у Перемишлянській ЦРЛ (80) - 48
- у Жовківській ЦРЛ (100) - 40
- у Самбірській ЦРЛ (50) - 22
- у Буській ЦРЛ (80) - 29
- у Золочівській ЦРЛ (210) - 31
За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 217 444 осіб. Померлих – 5868 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 202 583 особи.
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