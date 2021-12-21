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На Львівщині кількість COVID-інфікованих йде на спад: статистика на 21 грудня

Львів
21 грудня 09:43
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В реанімації перебувають 135 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 45
На Львівщині кількість COVID-інфікованих йде на спад: статистика на 21 грудня

За попередню добу у Львівській області провели 961 дослідження на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 197-ми осіб.

Про це йдеться в офіційній статистиці, опублікованій на сайті ЛОДА. 

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Захворюваність на COVID-19 у розрізі районів

Найбільше хворих виявили у Львівському районі. Найменше - у Дрогобицькому. Статистика у розрізі районів:

  • Дрогобицький: 5
  • Золочівський: 16
  • Львівський: 113 (м. Львів – 85)
  • Самбірський: 7
  • Стрийський: 27
  • Яворівський: 10
  • Червоноградський: 19

Ситуація у лікарнях

За добу, що минула, з діагнозом COVID-19 по Львівській області госпіталізували 121 особу. Скерували на самоізоляцію – 480 людей. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 601 осіб. Летальних випадків – 23. В реанімації перебувають 135 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 45.

У стаціонарах перебувають 1287 осіб (ліжкова мережа заповнена на 24,91 %). Серед них 214 людей - вакциновані (в т.ч. двома дозами – 151).

У розрізі лікарень пацієнти перебувають (в дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на ковід):

  • у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) - 106
  • у Центрі легеневого здоров'я (370) - 153
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) - 82
  • у ЛОКЛ (120) - 39
  • у Лікарні на залізничному транспорті (100) - 29
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит" (120) - 15
  • у ЛШМД (830) - 118
  • у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) - 0
  • у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) - 45
  • у 1-й МКЛ м. Львова (225) - 42
  • у 5-й МКЛ м. Львова (175) - 49
  • у Стрийській міській лікарні (190) - 84
  • у Стебницькій міській лікарні (150) - 42
  • у Рудківській лікарні (100) - 53
  • у Новояворівській РЛ 1 імені Юрія Липи (200) - 78
  • у Кам'янка-Бузькій ЦРЛ (160) - 63
  • у Сокальській ЦРЛ (326) - 44
  • у Жидачівській ЦРЛ (100) - 43
  • у Пустомитівській (80) - 32
  • у Перемишлянській ЦРЛ (80) - 48
  • у Жовківській ЦРЛ (100) - 40
  • у Самбірській ЦРЛ (50) - 22
  • у Буській ЦРЛ (80) - 29
  • у Золочівській ЦРЛ (210) - 31

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 217 444 осіб. Померлих – 5868 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 202 583 особи.

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  • Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус заявив, що штам коронавірусу "Омікрон" розповсюджується швидше за його інші варіанти. Разом з тим він може заражати вакцинованих та перехворілих на COVID.
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Автор публікації
Денис Котляров
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коронавірус Львівська область
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