На Львівщині фіксують порушення правил використання мисливської зброї: що кажуть у поліції

За минулі вихідні поліцейські Львівщини виявили понад два десятки порушень правил використання мисливської зброї.

Про це повідомила поліція Львівської області.

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Протягом 18-19 грудня, під час проведення рейдів, поліцейські виявили 25 порушень правил використання мисливської зброї під час полювання. Порушників притягнуто до відповідальності за ст.192 (Порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) вогнепальної, мисливської, холодної чи пневматичної зброї і правил взяття її на облік) Кодексу України про адміністративну відповідальність.

Крім того, правоохоронці проводили профілактичні та роз’яснювальні бесіди з мисливцями щодо дотримання правил поводження із зброєю. За цей час на території Львівщини не було зареєстровано жодної надзвичайної події з використанням мисливської вогнепальної зброї.

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