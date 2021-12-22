live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Львів
  • "Московія замість Росія": львівські депутати направили звернення президенту

"Московія замість Росія": львівські депутати направили звернення президенту

Львів
22 грудня 18:02
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 82
views-icon
Читати російською
Нову назву Росії пропонують використовувати як на державному та офіційному рівнях
"Московія замість Росія": львівські депутати направили звернення президенту

Депутати Львівської обласної ради запропонували перейменувати Росію в Московію. Звернення направлено президенту України Володимиру Зеленському та Верховній раді.

Про це йдеться у рішенні Львівської облради від 21 грудня.

Читайте також: Львівські депутати запропонували перейменувати Росію

"Ми, депутати Львівської обласної ради звертаємося до президента України та Верховної ради з вимогою відновити історичну справедливість і надалі використовувати назву Московія замість Росія і Російська Федерація", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що нову назву Росії пропонується використовувати як на державному та офіційному, так і громадському рівнях і в українських ЗМІ. Щодо громадян РФ депутати облради запропонували називати "московитами".

Також, як зазначають депутати, зміна назви Московського царства кинула серйозний виклик ідентичності українського народу та є виправданням окупації частини території сучасної України.

Більше новин про події на Львівщині 

  • У Львові пройшла робоча зустріч мера міста Андрія Садового та міністра оборони Олексія Резнікова і Головнокомандувача Збройних Сил України генерала-лейтенанта Валерія Залужного. 
  • У Львові, на вулиці Генерала Чупринки, 49, на будівлі факультету журналістики ЛНУ вивісили меморіальну табличку Герою України Тарасу Матвіїву.
Останні новини по темі:
Автор публікації
Денис Котляров
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 82
Росія Львівська ОДА
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Болото корупції: чим "прославився" львівський авіаремонтний завод

Болото корупції: чим "прославився" львівський авіаремонтний завод

23 грудня 19:00

Львів
На Львівщині знову запланували відключення світла: на який час і де саме

На Львівщині знову запланували відключення світла: на який час і де саме

23 грудня 17:54

Львів
Міськрада Львова купить квартиру за півтора мільйони, щоб розширити музей Крушельницької

Міськрада Львова купить квартиру за півтора мільйони, щоб розширити музей Крушельницької

23 грудня 17:44

Львів
"Відчепіться від спортсменів з вашою політикою": ветеран побив львівського депутата. Відео

"Відчепіться від спортсменів з вашою політикою": ветеран побив львівського депутата. Відео

23 грудня 17:06

Львів
Головна Львів "Московія замість Росія": львівські депутати направили звернення президенту
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь