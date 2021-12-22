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Львівську лікарню визнали однією з найкращих в Україні

Львів
22 грудня 12:45
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Львівську лікарню нагородили відзнакою МОЗ
Львівську лікарню визнали однією з найкращих в Україні

Одну з львівських лікарень визнали найкращою в Україні. Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр отримав відзнаку МОЗ 21 грудня. 

Про це повідомляє ZAXID.NET.

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Деталі нагородження

21 грудня Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр нагородили відзнакою МОЗ "За лідерство в трансформації системи охорони здоров'я". Нагороду міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вручив керівнику Центру Андрію Синюті. 

Відзнаки керівники найкращих медичних закладів Львова отримали у Луцьку під час виїзної колегії МОЗ. Загалом нагородили чотири лікарні - окрім львівської, відзнаки отримали ще й Волинське обласне територіальне медоб'єднання захисту материнства і дитинства, Сумська обласна дитяча лікарня і Перинатальний центр Києва. 

Нагадаємо, що цьогоріч у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі провели складну операцію - дитині трансплантували нирку. Наступного ж року у Центрі проводитимуть трансплантації печінки та кісткового мозку не тільки для дітей з Львівської області, але і для дітей з усього західного регіону України. 

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Авторка публікації
Марина Блохіна
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