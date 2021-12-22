Львівську лікарню визнали однією з найкращих в Україні

Одну з львівських лікарень визнали найкращою в Україні. Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр отримав відзнаку МОЗ 21 грудня.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Читайте також: У Львів на гелікоптері терміново привезли чотириденне немовля: що сталось з дитиною. Відео

Деталі нагородження

21 грудня Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр нагородили відзнакою МОЗ "За лідерство в трансформації системи охорони здоров'я". Нагороду міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вручив керівнику Центру Андрію Синюті.

Відзнаки керівники найкращих медичних закладів Львова отримали у Луцьку під час виїзної колегії МОЗ. Загалом нагородили чотири лікарні - окрім львівської, відзнаки отримали ще й Волинське обласне територіальне медоб'єднання захисту материнства і дитинства, Сумська обласна дитяча лікарня і Перинатальний центр Києва.

Нагадаємо, що цьогоріч у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі провели складну операцію - дитині трансплантували нирку. Наступного ж року у Центрі проводитимуть трансплантації печінки та кісткового мозку не тільки для дітей з Львівської області, але і для дітей з усього західного регіону України.

Більше новин про медицину на Львівщині: