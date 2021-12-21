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Львівські активісти вимагають демонтувати останню радянську символіку у місті

Львів
21 грудня 11:07
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Демонтувати мають зірки з Пагорба Слави на вулиці Пасічній
Львівські активісти вимагають демонтувати останню радянську символіку у місті

У Львові активісти вимагають демонтувати радянські зірки, які все ще розміщені на Пагорбі Слави по вулиці Пасічній. 

Про це повідомляє Вголос. 

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Деталі 

У Львові активісти вимагають демонтувати радянську символіку на Пагорбі Слави, що на вулиці Пасічній. Там на колонах прикріплені дві радянські зірки із серпом та молотом всередині. 

Активісти повідомляють, що ця символіка ідентична тій, яку не так давно демонтували з Марсового поля. Демонтажу передувало кілька нот з Москви, проте львівська рада прийняла виважене рішення і все ж прибрала зірки. 

Також стало відомо, що зірки на Пагорбі Слави - остання радянська символіка, яка залишилася у місті. "Можливо, десь ще і є. Ми ще будемо досліджувати", - позповів активіст, учасник російсько-української війни Антон Петрівський, 

Наразі демонтувати символіку неможливо - для цього потрібні дозволи від виконкому міської ради Львова, яка не збирається повторно засідати цього року. Активісти зараз очікують відповідного наказу від департаменту чи управління, хоча і не дуже сподіваються, що ситуація вирішиться до кінця року:

"На жаль, випадково ці зірки не відпадуть. Вітер вже намагався їх здути. Але вони дуже добре причіплені". 

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Авторка публікації
Марина Блохіна
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