Контрабанда з Лондона: пенсіонер намагався провезти на Львівщину годинників на 2 млн гривень

У Львівському аеропорту митники затримали чоловіка, який намагався незаконно провезти брендові годинники сумою на 2 млн гривень.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

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Виявили порушника 21 грудня, у вівторок, на летовищі імені Данила Галицького. 60-річний мешканець Івано-Франківської області повертався з приватної поїздки до Лондона, і з британської столиці прихопив з собою брендові годинники вартістю у 2 млн грн.

Працівникам митниці турист відповів, що товарів для декларування в нього немає. Після цього, під час огляду ручної поклажі та багажу, виявилося, що там лежали близько десяти жіночих та чоловічих годинників відомих брендів: "BREGUET 2303", "PATEK PHILIPPE GENEVE", "HUBLOT", "ROLEX" та інші.

На 60-річного чоловіка склали протокол за порушення закону за статтею 471 Митного кодексу України. Товари вилучили, а справу невдовзі передадуть до суду.

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