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Контрабанда з Лондона: пенсіонер намагався провезти на Львівщину годинників на 2 млн гривень

Львів
22 грудня 13:59
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60-річний чоловік - мешканець Івано-Франківщини
Контрабанда з Лондона: пенсіонер намагався провезти на Львівщину годинників на 2 млн гривень

У Львівському аеропорту митники затримали чоловіка, який намагався незаконно провезти брендові годинники сумою на 2 млн гривень.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

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Деталі

Виявили порушника 21 грудня, у вівторок, на летовищі імені Данила Галицького. 60-річний мешканець Івано-Франківської області повертався з приватної поїздки до Лондона, і з британської столиці прихопив з собою брендові годинники вартістю у 2 млн грн.

Працівникам митниці турист відповів, що товарів для декларування в нього немає. Після цього, під час огляду ручної поклажі та багажу, виявилося, що там лежали близько десяти жіночих та чоловічих годинників відомих брендів: "BREGUET 2303", "PATEK PHILIPPE GENEVE", "HUBLOT", "ROLEX" та інші.

Контрабанда годинників

На 60-річного чоловіка склали протокол за порушення закону за статтею 471 Митного кодексу України. Товари вилучили, а справу невдовзі передадуть до суду.

Більше новин про кордон України:

  • 20 грудня, вночі, львівські митники вилучили брендовий одяг на суму 1,3 млн грн. 31-річний мешканець Львова намагався провезти його під виглядом гуманітарної допомоги.
  • Львівськи митники виявили у відправленні з США незадекларовані гаджети Apple на суму понад 200 тисяч гривень. Посилка прямувала до Києва.
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Авторка публікації
Марина Блохіна
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Львів кордон Митна служба
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