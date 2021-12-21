Які дороги ремонтуватимуть у Львівській області в 2022 році: оприлюднено список

У Львові у 2022 році планують відремонтувати низку ключових доріг у Львівській області.

Про це повідомляє GAl.NET.

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Деталі

Наступного 2022 року немало доріг Львівської області ремонтуватимуть у межах програми "Велике будівництво". Загалом служба автомобільних доріг планує відремонтувати приблизно 337 км доріг, і серед них - 52 мости.

Попередній перелік доріг, які збираються ремонтувати, вже складений, проте його ще має затвердити Кабінет Міністрів України. Наразі ж список доріг виглядає так:

М-10 Західний обхід Львова – 9,0 км;

М-06 Київ-Чоп – 24,6 км;

Н-10 Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — Мамалига – 15,8 км;

Т-14-01 КПП Смільниця – Старий Самбір – 26,0 км;

Т-14-02 Східниця-Пісочна – 16,3 км;

Т-14-03 Грушів-Немирів – 9,3 км;

Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська – 44,9 км;

Т-14-08 Угринів-Хоробрів – 8 км;

Т-14-15 Мостиська – Самбір – Борислав – 12,1 км;

Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий – 16,6 км;

Т-14-19 Миколаїв — Жидачів — Калуш – 23,3 км;

Т-14-17 Куровичі – Рогатин – 8,6 км;

Т-14-24 Сколе-Славське – 24,0 км;

Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка – 24 км;

Т-18-06 Рівне — Млинів — Берестечко — Буськ — Перемишляни – 74,2 км.

У службі автомобільних доріг оприлюднили також і результати робіт, виконаних у 2021 році.

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