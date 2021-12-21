Як виглядали міста Львівщини у часи Першої світової війни: в мережу потрапили унікальні знімки

На іноземних аукціонах з'явилися добірки ретро фото, які були зроблені на території сучасної Львівщини у часи Першої світової.

Новини.LIVE. покаже рідкісні фото населених пунктів Львова столітньої давності.

Як виглядала Львівщина на давніх фото

На знімках вдалося ідентифікувати такі населені пункти, як Белз, Куликів, Кристинополь, Завидче, Сокаль, Підгірці, Великі Мости.

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