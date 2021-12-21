Як виглядали міста Львівщини у часи Першої світової війни: в мережу потрапили унікальні знімки

На іноземних аукціонах з'явилися добірки ретро фото, які були зроблені на території сучасної Львівщини у часи Першої світової.
Новини.LIVE. покаже рідкісні фото населених пунктів Львова столітньої давності.
Як виглядала Львівщина на давніх фото
На знімках вдалося ідентифікувати такі населені пункти, як Белз, Куликів, Кристинополь, Завидче, Сокаль, Підгірці, Великі Мости.
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- Перші новорічні ялинки на Галичині почали встановлювати в XIX столітті, перейнявши цей звичай у німецьких переселенців-євангелістів. Однак і до цього часу на Різдво Будинки прикрашали ялинковими гілочками. Як львів'яни прикрашали ялинки у ХХ столітті - у мережі поширили унікальні фото.
- У Львові на різних вулицях міста можна зустріти пам'ятники діячам України і не тільки. Але не всі монументи дійшли до наших днів. Є й ті, які з тих чи інших причин були втрачені або ж демонтовані.