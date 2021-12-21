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  • Як виглядали міста Львівщини у часи Першої світової війни: в мережу потрапили унікальні знімки

Як виглядали міста Львівщини у часи Першої світової війни: в мережу потрапили унікальні знімки

Львів
22 грудня 04:50
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На світлинах вдалося ідентифікувати декілька сучасних населених пунктів
Як виглядали міста Львівщини у часи Першої світової війни: в мережу потрапили унікальні знімки

На іноземних аукціонах з'явилися добірки ретро фото, які були зроблені на території сучасної Львівщини у часи Першої світової.

Новини.LIVE. покаже рідкісні фото населених пунктів Львова столітньої давності.

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Як виглядала Львівщина на давніх фото

На знімках вдалося ідентифікувати такі населені пункти, як Белз, Куликів, Кристинополь, Завидче, Сокаль, Підгірці, Великі Мости.

Львівщина на маловідомих фото 1914-1918 років

Львівщина на маловідомих фото 1914-1918 років

Львівщина на маловідомих фото 1914-1918 років

Львівщина на маловідомих фото 1914-1918 років

Львівщина на маловідомих фото 1914-1918 років

Львівщина на маловідомих фото 1914-1918 років

Львівщина на маловідомих фото 1914-1918 років

Львівщина на маловідомих фото 1914-1918 років

Львівщина на маловідомих фото 1914-1918 років

Львівщина на маловідомих фото 1914-1918 років

Львівщина на маловідомих фото 1914-1918 років

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  • У Львові на різних вулицях міста можна зустріти пам'ятники діячам України і не тільки. Але не всі монументи дійшли до наших днів. Є й ті, які з тих чи інших причин були втрачені або ж демонтовані.
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Авторка публікації
Петрик Галина
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views-icon 2264
міста Львівська область фото
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