Як мінімум тиждень чіплявся до дітей: чому львівська поліція зволікала з пошуками педофіла

21 грудня завдяки злагодженим діям звичайних львів'ян, громадських активістів і поліції вдалося спіймати 50-річного киянина, який неодноразово навідувався до місцевих шкіл з метою розбещення неповнолітніх дітей.

Щоб дізнатися подробиці резонансної справи Новини.LIVE поспілкувалося з громадським активістом та адміністратором інформаційного каналу ZAHIDWTF Олегом Єлєсєєвим, який допомагав львівським правоохоронцям відшукати педофіла-рецидивіста.

Що відомо про інцидент?

Вранці 21 грудня 2021 року серед львівських ЗМІ набула широкого розголосу новина про пошуки переодягненого в жінку педофіла, який проник до школи №43 та намагався розбестити 7-річну дівчинку. Чоловік був вдягнений у червону куртку, джинси та жіночі чоботи. Щоб замаскувати обличчя, педофіл одягнув окуляри та закрив обличчя чорною маскою.

Зловмисник зайшов у жіночий туалет, де на той час перебувала дівчинка. Він назвався лікаркою і попросив ученицю роздягнутись. Оскільки дівчинка тривалий час була відсутня на уроці, за нею до вбиральні вийшла вчителька. Коли педофіл побачив старшу жінку, то налякався, відштовхнув педагога й вибіг зі школи. Чи встиг злочинець завдати фізичної шкоди дитині – невідомо.

Окрім того, 20 грудня педофіла помітили ще в одній львівській школі. Батьки почали розповсюджувати відео з камер спостереження по Viber-спільнотах місцевих будинків та інших шкіл.

Розбещувачем виявився 50-річний киянин, який уже відбував покарання в місцях позбавлення свободи за аналогічною статтею. До того ж під час свого перебування у Львові він вже знаходився в розшуку. 15 вересня 2021 року педофіл за напрацьованою схемою навідався до жіночого туалету однієї з київських шкіл. Того разу він представився дітям фотографом, який шукає моделей. Відомо, що йому вдалось змусити роздягтись як мінімум одного малолітнього. У листопаді вигадливого педофіла все-таки вдалося спіймати. Але він без зайвих обмежень зміг сплатити понад 180 тисяч гривень застави та вийти на волю.

Хто й чому змушував директорку та батьків 43-ї школи не розголошувати інформацію про подію?

Як виявилось, 50-річний педофіл здійснив свій перший (про який наразі відомо) візит до львівської школи задовго до публічного розголосу. 13 грудня у Шевченківський відділ поліції надійшла заява від мами постраждалої дівчинки. А за інформацією деяких журналістів, сама ситуація сталася ще 9 грудня. Новини.LIVE з'ясувало чому львівські батьки не могли підозрювати про реальну небезпеку для своїх малолітніх дітей, яка може спіткати їх навіть у школі.

"Я – адмін інформаційного пабліка. Досить часто я отримую "оперативку" по Львову від самих жителів міста. Тобто в більшості випадків я володію інформацією ще до того, як вона потрапить в інформаційне поле. Одного дня підписниця скинула мені відео з камер спостереження. Вона говорила, що подія сталася вже понад тиждень тому, але її "тушать" і ніхто не хоче поширювати. Я поцікавився у своїх друзів із правоохоронних органів, а також зв'язався з іншими інформаційними пабліками. Мені повідомили, що поліція попросила не поширювати інформацію, щоб завчасно не злякати педофіла", – розповідає Олег Єлєсєєв.

Чоловік додав, що вирішив не зривати плани поліції та не став поширювати відео. Проте, за його словами, наступного дня ситуація почала набирати значних обертів, через що мовчати далі було просто неможливо.

"Наступного ранку мені почало надходити багато цікавих деталей. Зокрема й з батьківських Viber-груп. Вони були здивовані, чому директорка 43-ї школи не розказує цієї інформації. На таке довелося реагувати. Я набрав своїх друзів з інших інформаційних пабліків і сказав, що про це необхідно розповісти загалу. Раз поліція вже понад тиждень не може знайти цього педофіла, то треба долучати людей. Так працювати не можна", – говорить громадський активіст.

Після розголосу ситуації в приватні повідомлення Єлєсєєва почали писати жертви київського педофіла, які встигли постраждати від нього. Виявилось, що поки поліція проводила оперативні розшуки злочинця, той встигав навідуватись не тільки до львівських шкіл, але й чіплятися до підлітків у громадському транспорті.

"В той момент мені почали писати інші люди, які постраждали від нього. Виявилось, що педофіл ходив не тільки по школах. Він катався у громадському транспорті, де ліз до статевих органів підлітків. І це були не тільки дівчатка. Хлопець писав мені, що зустрічав цього мерзотника два рази: один раз у маршрутці та раз у тролейбусі. Перший раз він стидався дати відпір, а на другий раз, коли хлопець пізнав його, то почав голосно кричати. Тоді люди відреагували, але педофілу вдалось втекти", – доповнює чоловік.

Як тривали пошуки педофіла?

Вечір 21 грудня у Львові показав, що громадська ініціатива подекуди може бути значно дієвішою, ніж правоохоронні органи. Поліція тиждень безрезультатно вела пошуки злочинця, який за той час встиг завдати ментальних травм не одній дитині. На щастя, ситуація зрушила з місця, коли один із підписників Єлєсєєва зустрів педофіла на центральних вулицях міста.

"Близько 16:00 один із підписників прислав мені в "дірект" відео, де він іде за педофілом, а той, побачивши камеру, починає швидко втікати. Я одразу зв'язався з очільником поліції Львівщини Олександром Шляховським та передав йому цю інформацію. Він підтвердив особистість злочинця. Після цього ми з адмінами інших каналів почали розповсюджувати інформацію про зовнішній вигляд педофіла й залучати активістів до його пошуків. Вчора дуже багато небайдужих людей долучилися до важливої справи. Всі вони патрулювали певні райони та відписували мені для підтримки координації", – зазначає адмін ZAHIDWTF.

Також під час пошуків Єлєсєєв запропонував своїм підписникам грошову винагороду – 1 000 гривень за будь-яку інформацію про особистість злочинця. За його словами, львів'яни показали себе порядними людьми, адже ласих до наживи, котрі хотіли продати фейки, виявилось лише двоє. Окрім того, активіст стверджує, що поліції була відома особистість педофіла, проте вони не спішили її розкривати.

"Коли я отримав більш детальні фото педофіла, то поділився ними зі своїми київськими друзями, що мають інформаційні канали з оперативною інформацією. Вони були шоковані. Виявилось, що декілька місяців тому, цей самий чоловік виробляв таке в Києві. Вони скинули мені всю інформацію, яку я передав Шляховському. Але на той момент, я так зрозумів, поліція вже була в курсі, хто він. Та на розголос теж чомусь не давали. Ми йшли по його слідах. Він пересувався по всюди: був на Сихові, на Левандівці, його бачили на багатьох районах. Так вийшло, що ввечері хтось із містян побачив його на Кульпарківській та проінформував поліцію. Після чого педофіла затримали", – заявив громадський активіст.

На думку Олега Єлєсєєва, 50-річний педофіл може мати впливових родичів або покровителів. Другий суд над рецидивістом та вихід його під заставу викликає в одного з координаторів пошуків зловмисника питання.

"Вже всі чули про його термін, суд і вихід під заставу. Через це виникає багато питань. Хто він? Можливо, він родич певних можновладців чи інших впливових людей. Можливо, він впливова людина в минулому. А зараз у нього пішла своя шиза, проте він може легко відкупитись. Вчора я спілкувався з дівчиною промоутером, до якої підходив цей педофіл. Вона сказала, що той цікавився, де можна знайти хороший готель. Тут є два варіанти. Можливо, це була певного роду маніпуляція, щоб привернути до себе увагу. А, можливо, він реально шукав хороший, дорогий готель, бо міг собі це дозволити. Ще питання, чому директорці забороняли розповідати про інцидент та давати коментарі? Так, вона посадова особа і їй могли дати такий наказ. Але це все так зам'ялось. Пошуки відбували цілий тиждень. Треба було реагувати за день-два після ситуації", – підсумував Єлєсєєв.