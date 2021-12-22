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  • Як уникнути переохолодження: львівська поліція попередила про люті морози та дала дієві поради

Як уникнути переохолодження: львівська поліція попередила про люті морози та дала дієві поради

Львів
22 грудня 17:09
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Для посилення кровообігу, в поліції радять рухати руками та пальцями ніг
Як уникнути переохолодження: львівська поліція попередила про люті морози та дала дієві поради

Поліція Львівщини попередила про люті морози на заході Україні. Вночі температура опуститься до 8-13 градусів, вдень - до 2-7 морозу. У Карпатах буде ще холодніше - до 23 градусів морозу вночі, вдень - до 9-14.

Читайте також: На Львівщині вирує негода: в області оголосили штормове попередження

Що допоможе уникнути переохолодження та обмороження 

  • Якщо ви довго перебуваєте на вулиці, обов’язково кожні півгодини-годину заходьте у тепле приміщення.
  • Для посилення кровообігу рухайте руками, пальцями ніг. Водночас уникайте перевтоми: коли ви втомлені, то втрачаєте тепло швидше.
  • Не торкайтесь металу (руками або язиком). Ви ризикуєте обморозити шкіру у місці контакту.
  • Не куріть. Нікотин погано впливає на стінки судин. Це збільшує ймовірність негативного впливу холоду.
  • Будьте обережні, якщо працюєте з бензином за мінусової температури: можливе обмороження, якщо бензин потрапить на шкіру. Тож використовуйте водонепроникні рукавички.
  • Уникайте далеких подорожей Якщо відкласти поїздку неможливо, подбайте про теплі речі і термос з теплим напоєм (але в жодному разі не алкогольним)
  • Подбайте, щоб ваш телефон був зарядженим. Це допоможе у разі необхідності зв’язатись зі службами порятунку. Стежте за прогнозом погоди. Одягайтеся тепло
  • Якщо потрапили у скрутну ситуацію — телефонуйте 102. 

Більше новин про погоду на Львівщині

  • На автостраді Київ-Чоп дорога замерзла, тож водіям нагадують про обережність.
  • 21 грудня температура повітря на Львівщині опуститься приблизно до 11 градусів морозу, вдень буде трішки тепліше – приблизно 8 градусів морозу. При цьому сильних снігопадів не очікується.
Автор публікації
Денис Котляров
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