Як уникнути переохолодження: львівська поліція попередила про люті морози та дала дієві поради

Поліція Львівщини попередила про люті морози на заході Україні. Вночі температура опуститься до 8-13 градусів, вдень - до 2-7 морозу. У Карпатах буде ще холодніше - до 23 градусів морозу вночі, вдень - до 9-14.
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Що допоможе уникнути переохолодження та обмороження
- Якщо ви довго перебуваєте на вулиці, обов’язково кожні півгодини-годину заходьте у тепле приміщення.
- Для посилення кровообігу рухайте руками, пальцями ніг. Водночас уникайте перевтоми: коли ви втомлені, то втрачаєте тепло швидше.
- Не торкайтесь металу (руками або язиком). Ви ризикуєте обморозити шкіру у місці контакту.
- Не куріть. Нікотин погано впливає на стінки судин. Це збільшує ймовірність негативного впливу холоду.
- Будьте обережні, якщо працюєте з бензином за мінусової температури: можливе обмороження, якщо бензин потрапить на шкіру. Тож використовуйте водонепроникні рукавички.
- Уникайте далеких подорожей Якщо відкласти поїздку неможливо, подбайте про теплі речі і термос з теплим напоєм (але в жодному разі не алкогольним)
- Подбайте, щоб ваш телефон був зарядженим. Це допоможе у разі необхідності зв’язатись зі службами порятунку. Стежте за прогнозом погоди. Одягайтеся тепло
- Якщо потрапили у скрутну ситуацію — телефонуйте 102.
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- На автостраді Київ-Чоп дорога замерзла, тож водіям нагадують про обережність.
- 21 грудня температура повітря на Львівщині опуститься приблизно до 11 градусів морозу, вдень буде трішки тепліше – приблизно 8 градусів морозу. При цьому сильних снігопадів не очікується.