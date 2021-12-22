live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Львів
  • Зі Львова до Умані відтепер можна доїхати потягом: деталі маршруту

Зі Львова до Умані відтепер можна доїхати потягом: деталі маршруту

Львів
22 грудня 17:57
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 2784
views-icon
Читати російською
Прямий потяг між містами поки що не курсує
Зі Львова до Умані відтепер можна доїхати потягом: деталі маршруту

До Львова тепер можна дістатися потягом і з Умані. 

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє Олег Васильєв. 

Читайте також: До Львова гелікоптером доправили 7-річну дитину: що сталося з пацієнткою. Фото

Деталі маршруту

До Умані зі Львова і навпаки пасжири тепер матимуть змогу дістатися і потягом. Щоправда, для цього все одно доведеться здійснити пересадку - прямого сполучення між містами поки що немає. 

Для того, аби дістатися Львова з Умані, варто сісти на потяг "Умань-Вапнярка" до Христинівки і вже там пересісти на поїзд 068 "Маріуполь-Львів". Час очікування на станції - 15 хвилин. 

"Сподіваємося, що на літній сезон до Умані буде призначено окремий поїзд, щоб пасажирам було зручно дістатися одного з туристичних магнітів України", - повідомив Олег Ваильєв, транспортний експерт. 

Маршрут Увань-Львів

Маршрут Увань-Львів

Більше новин про транспорт на Львівщині:

  • Тепер зі Львова курсуватимуть літаки до данського міста Білунн, але лише на період зимових свят. Польоти будуть відбуватися щоп'ятниці та щопонеділка.
  • Авіакомпанія SkyUp вже запустила продаж квитків на літо зі Львова. Придбати квитки можна на сайті перевізника.
Останні новини по темі:
Авторка публікації
Марина Блохіна
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 1
views-icon 2784
Львів транспорт поїзди
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Болото корупції: чим "прославився" львівський авіаремонтний завод

Болото корупції: чим "прославився" львівський авіаремонтний завод

23 грудня 19:00

Львів
На Львівщині знову запланували відключення світла: на який час і де саме

На Львівщині знову запланували відключення світла: на який час і де саме

23 грудня 17:54

Львів
Міськрада Львова купить квартиру за півтора мільйони, щоб розширити музей Крушельницької

Міськрада Львова купить квартиру за півтора мільйони, щоб розширити музей Крушельницької

23 грудня 17:44

Львів
"Відчепіться від спортсменів з вашою політикою": ветеран побив львівського депутата. Відео

"Відчепіться від спортсменів з вашою політикою": ветеран побив львівського депутата. Відео

23 грудня 17:06

Львів
Головна Львів Зі Львова до Умані відтепер можна доїхати потягом: деталі маршруту
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь