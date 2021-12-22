Зі Львова до Умані відтепер можна доїхати потягом: деталі маршруту

До Львова тепер можна дістатися потягом і з Умані.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє Олег Васильєв.

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Деталі маршруту

До Умані зі Львова і навпаки пасжири тепер матимуть змогу дістатися і потягом. Щоправда, для цього все одно доведеться здійснити пересадку - прямого сполучення між містами поки що немає.

Для того, аби дістатися Львова з Умані, варто сісти на потяг "Умань-Вапнярка" до Христинівки і вже там пересісти на поїзд 068 "Маріуполь-Львів". Час очікування на станції - 15 хвилин.

"Сподіваємося, що на літній сезон до Умані буде призначено окремий поїзд, щоб пасажирам було зручно дістатися одного з туристичних магнітів України", - повідомив Олег Ваильєв, транспортний експерт.

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