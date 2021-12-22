Зі Львова в Саудівську Аравію відновлять авіарейси: коли і скільки коштують квитки

Лоукостер Flynas навесні 2022 року відновить прямі рейси зі столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда до Львова. Авіакомпанія внесла польоти до розкладу з 3 травня із частотою тричі на тиждень - у вівторки, четверги та суботи

Про це повідомляє сайт avianews.com.

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Подробиці авіаперельоту

Хоча Flynas позиціонує себе як бюджетний авіаперевізник, авіаквитки в обидві сторони без багажу коштують 720 доларів. Така вартість пояснюється тривалістю рейсу– 5,5 годин і тим, що рейс орієнтований на туристів із Саудівської Аравії, які з настанням спеки у своїй країні вирушають у прохолодніші регіони.

Робота Flynas в Україні

Flynas уперше вийшов на український ринок улітку 2021 року. У червні авіакомпанія полетіла до київського аеропорту "Бориспіль", у липні – до Львова.

Маршрутна мережа Flynas в Україну включала п'ять напрямків: Ер-Ріяд-Київ, Джедда-Київ, Ер-Ріяд-Львів, Джедда-Львів та Ель-Касім-Львів. Останні два маршрути виконувались як один суміщений рейс із проміжною посадкою. Восени Flynas згорнула чотири з п'яти маршрутів. Зараз авіакомпанія виконує лише один рейс– Ер-Ріяд-Київ.

За даними Державного агентства розвитку туризму, за дев'ять місяців 2021 року Україну відвідали майже 50 тис. туристів із Саудівської Аравії, які витратили у країні 100 млн доларів.

Лоукостер вирішив полетіти в Україну після того, як влада Саудівської Аравії дозволила з травня поїздки своїх громадян за кордон. Розвитку в'їзного туризму сприяло й те, що президент України Володимир Зеленський скасував візи для підданих Саудівської Аравії. Досі прямі рейси між Україною та Саудівською Аравією не виконувались.

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