Зі Львова в Саудівську Аравію відновлять авіарейси: коли і скільки коштують квитки

Лоукостер Flynas навесні 2022 року відновить прямі рейси зі столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда до Львова. Авіакомпанія внесла польоти до розкладу з 3 травня із частотою тричі на тиждень - у вівторки, четверги та суботи
Про це повідомляє сайт avianews.com.
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Хоча Flynas позиціонує себе як бюджетний авіаперевізник, авіаквитки в обидві сторони без багажу коштують 720 доларів. Така вартість пояснюється тривалістю рейсу– 5,5 годин і тим, що рейс орієнтований на туристів із Саудівської Аравії, які з настанням спеки у своїй країні вирушають у прохолодніші регіони.
Flynas уперше вийшов на український ринок улітку 2021 року. У червні авіакомпанія полетіла до київського аеропорту "Бориспіль", у липні – до Львова.
Маршрутна мережа Flynas в Україну включала п'ять напрямків: Ер-Ріяд-Київ, Джедда-Київ, Ер-Ріяд-Львів, Джедда-Львів та Ель-Касім-Львів. Останні два маршрути виконувались як один суміщений рейс із проміжною посадкою. Восени Flynas згорнула чотири з п'яти маршрутів. Зараз авіакомпанія виконує лише один рейс– Ер-Ріяд-Київ.
За даними Державного агентства розвитку туризму, за дев'ять місяців 2021 року Україну відвідали майже 50 тис. туристів із Саудівської Аравії, які витратили у країні 100 млн доларів.
Лоукостер вирішив полетіти в Україну після того, як влада Саудівської Аравії дозволила з травня поїздки своїх громадян за кордон. Розвитку в'їзного туризму сприяло й те, що президент України Володимир Зеленський скасував візи для підданих Саудівської Аравії. Досі прямі рейси між Україною та Саудівською Аравією не виконувались.
22 листопада українська компанія AirOcean Airlines виконала свій перший політ із Києва до Львова. Літак приземлився у Міжнародному аеропорті "Львів" імені Данила Галицького.