Юного пацієнта, якому вперше у Львові пересадили нирку, вже виписали додому: як працює новий орган

15-річного Ярослава, якому нещодавно пересадили донорську нирку його бабусі вже виписали додому. Така практика трансплантації органів відбулася у Дитячій лікарні на Орлика вперше.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці лікарні.

Як почувається хлопчик після складної операції?

У Львівській міській дитячій лікарні на Орлика, 7 грудня прооперували 15-річного Ярослава - йому провели трансплантацію нирки. Донором для хлопця стала його бабуся. Сьогодні, 21 грудня, підлітка вже виписали з лікарні.

Ярослав народився з хворими нирками, в 11 років йому поставили діагноз "гломерулонефрит". Хлопчик розпочав лікування, але воно не давало результатів, хвороба прогресувала і нещодавно поставила родину перед вибором: замісна ниркова терапія, або трансплантація.

Врятувати онука зголосилася бабуся Ярослава, яка без вагань запропонувала свою нирку для трансплантації. Новий орган підійшов хлопчику, і запрацював одразу на операційному столі. Як повідомляють медики, бабуся Ярослава, як і він почувається відмінно, її ще минулого тижня виписали із лікарні.

Зараз самопочуття хлопця відмінне, він відправиться додому і святкуватиме новорічні свята вже здоровим, як і мріяв.

Як у Львові розвивається трансплантація органів