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Україну накриють сильні магнітні бурі: коли чекати метеоудару та як вберегтися

Лайфстайл
22 грудня 20:30
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Магнітні бурі помітно вплинуть на людей із метеозалежністю
Україну накриють сильні магнітні бурі: коли чекати метеоудару та як вберегтися

В Україні з 23 до 24 грудня, а також 28 грудня очікується сильне магнітосферне збудження. Магнітні бурі помітно вплинуть на людей із метеозалежністю. Через них у багатьох людей може погіршитися самопочуття, з'явиться головний біль та стрибки тиску.

Про це йдеться у даних Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця за 22 грудня.

Читайте також: Три магнітні бурі накриють Землю у грудні: коли чекати і як пережити небезпечний час.

Наслідки магнітної бурі

Магнітні бурі, які будуть з 23 до 24 грудня, а також 28 грудня, не досягатимуть категорії G1, однак вони можуть сильно позначитися на здоров'ї людей із серцево-судинними захворюваннями.

Чутливі до погодних змін люди можуть страждати від головного болю, слабкості та загального погіршення стану.

Магнітні бурі

Як пережити несприятливі дні

У дні магнітних коливань метеозалежним людям слід запастись ліками першої необхідності й бути максимально обережними на дорогах та в місцях великого скупчення людей.

Аби зменшити негативний вплив магнітних бур на організм, варто:

  • відмовитися від алкоголю та куріння;
  • не вживати у великій кількості жирну, гостру та солону їжу;
  • у період коливань зменшити фізичне навантаження, і намагатися уникнути стресів;
  • пити чисту воду, м'ятний чай, натуральні компоти і морси;
  • слідкувати за артеріальним тиском і запастися необхідними ліками, якщо є хронічні захворювання;
  • приймати контрастний душ і робити зарядку;
  • більше гуляти на свіжому повітрі;
  • добре висипатися.

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Авторка публікації
Вікторія Денисюк
У 2018 році вступила в НПУ імені М. П. Драгоманова на спеціальність «Журналістика». До цього писала тексти у шкільну та районну газети, адже була переконана, що журналістська діяльність – одна з найцікавіших професій. Нині працюю з командою професіоналів Новини.LIVE. Пишу про актуальні події України та світу.
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Україна магнітні бурі
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