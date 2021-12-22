Україну накриють сильні магнітні бурі: коли чекати метеоудару та як вберегтися

В Україні з 23 до 24 грудня, а також 28 грудня очікується сильне магнітосферне збудження. Магнітні бурі помітно вплинуть на людей із метеозалежністю. Через них у багатьох людей може погіршитися самопочуття, з'явиться головний біль та стрибки тиску.

Про це йдеться у даних Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця за 22 грудня.

Читайте також: Три магнітні бурі накриють Землю у грудні: коли чекати і як пережити небезпечний час.

Наслідки магнітної бурі

Магнітні бурі, які будуть з 23 до 24 грудня, а також 28 грудня, не досягатимуть категорії G1, однак вони можуть сильно позначитися на здоров'ї людей із серцево-судинними захворюваннями.

Чутливі до погодних змін люди можуть страждати від головного болю, слабкості та загального погіршення стану.

Як пережити несприятливі дні

У дні магнітних коливань метеозалежним людям слід запастись ліками першої необхідності й бути максимально обережними на дорогах та в місцях великого скупчення людей.

Аби зменшити негативний вплив магнітних бур на організм, варто:

відмовитися від алкоголю та куріння;

не вживати у великій кількості жирну, гостру та солону їжу;

у період коливань зменшити фізичне навантаження, і намагатися уникнути стресів;

пити чисту воду, м'ятний чай, натуральні компоти і морси;

слідкувати за артеріальним тиском і запастися необхідними ліками, якщо є хронічні захворювання;

приймати контрастний душ і робити зарядку;

більше гуляти на свіжому повітрі;

добре висипатися.

Більше новин про космос: