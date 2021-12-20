6 простих способів уповільнити старіння назвали вчені

Старіння, на жаль, неминуче. Але можна зробити так, щоб вік був лише цифрою у паспорті. І зовсім не відображав зовнішній вигляд та самопочуття. Для цього достатньо внести певні корективи у свій спосіб життя та завести позитивні звички.
Новини.LIVE з посиланням на Eat This, Not That дало поради, які допоможуть якомога довше не старіти.
- Спілкування та мета у житті. Соціальна ізоляція та самотність дають негативний вплив на здоров'я нарівні з ожирінням, малорухливим способом життя та викурюванням 15 цигарок на день. Самотність приблизно на 50% збільшує ризик розвитку деменції. Просто знайдіть час, щоб зв'язатися з кимось навіть за допомогою короткого телефонного дзвінка. У житті обов'язково має бути мета, сенс. Саме це даватиме сили вставати вранці та сприяти здоровому старінню. Усе це поєднує волонтерська діяльність. Вона може не тільки допомогти людям похилого віку, але й одночасно принести значну користь вашому здоров'ю, суспільству.
- Змініть своє ставлення до старості. Новаторська робота Беккі Леві, професора психології Єльського університету та провідного дослідника в галузі соціальної геронтології та психології старіння, встановила чіткий зв'язок між сприйняттям старіння – стереотипами, які люди йому приписують, – та їх реальним здоров'ям у міру старіння. Аналіз показав, що позитивне ставлення до старіння пов'язане як зі збільшенням тривалості життя, так і з його покращенням.
- Не забувайте про самовираження. Спів, гра на музичному інструменті, малювання, в'язання, написання віршів - це лише кілька прикладів творчого самовираження, що покращує здоров'я мозку. Мистецтво та творчість приносять користь у будь-якому віці, і ніколи не пізно спробувати щось нове!
- Перестань сидіти. Це погана звичка. Вона може стати проблемою для урологічних органів. Багато людей знають, що малорухливий спосіб життя може призвести до ожиріння, яке, наприклад, може негативно вплинути на здоров'я серця та хребта. Але мало хто знає, що занадто довге сидіння у чоловіків може дратувати мошонку та передміхурову залозу. І підвищити в результаті ризик простатиту.
- Спорт. З віком люди часто починають скаржитися на біль у спині чи колінах. Якщо запитати у більшості, з чого складаються їх тренування, вони, ймовірно, скажуть вам, що роблять присідання та випади для тонізування сідничних та квадрицепсів, планки та скручування для зміцнення м'язів живота, а також вправи на біцепс та трицепс. Однак ви не почуєте, що вони роблять, щоб коліна залишалися сильними та добре працювали протягом усього життя. Здоров'я колін є ключем до активного способу життя, особливо з віком. Сильні коліна допомагають зберігати рівновагу та уникати падінь, які можуть призвести до переломів.
- Пийте більше води. Вона допоможе зробити так, щоб шкіра швидко виглядала молодшою. У жінок, які п'ють більше води, рівень зволоження шкіри значно вищий як на поверхневому, так і на глибокому рівні. Оптимально на день: половину ваги тіла помножити на 30 (мл) – це буде необхідна кількість рідини.