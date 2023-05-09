Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфхаки arrow 7 прийомів, завдяки яким кімнатні квіти ростимуть як на дріжжах arrow

7 прийомів, завдяки яким кімнатні квіти ростимуть як на дріжжах

9 травня 2023 19:15
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Як виростити здорові квіти: 7 лайфхаків
Як виростити здорові вазони: лайфхаки. Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Весна — це період, коли домашні рослини починають активно рости і розвиватися, тому якщо ви планували підгодувати свої вазони чи попіклуватися про їхнє здоров’я, то зараз — саме час. Далі розповімо про лайфхаки, завдяки яким ваші домашні квіти ростимуть як на дріжджах. 

Про урожай писали "Hyser".

Читайте також:

Як прискорити ріст рослин?

1. Цукор. Цукор — відмінне джерело енергії для ґрунтових мікробів. Ідеальний розчин для поливу рослин — це 4 літри води з розчиненою в них столовою ложкою цукру. 
2. Рицинова олія. Рицинова олія містить багато поживних речовин, здатних покращити якість ґрунту. Влийте 1 столову ложку касторової олії в ємність з 4 літрами води й використовуйте суміш для поливу рослин. Це може допомогти прискорити ріст коренів і підвищити родючість ґрунту.
3. Аспірин. Аспірин містить саліцилову кислоту, яка може допомогти стимулювати ріст і покращити здоров’я рослин. Подрібніть одну таблетку аспірину і розчиніть її в ємності з 4 літрами води. Використовуйте цей розчин для поливу рослин кожні 2-3 тижні, щоб сприяти здоровому росту.
4. Деревна зола. Деревна зола багата на калій — речовину, що сприяє розвитку квітів і плодів у рослин. Посипте деревною золою землю довкола ваших рослин, так, щоб вона в жодному разі не потрапила на листя. 
5. Шкірка цитрусових. Шкірка цитрусових містить поживні речовини, що можуть бути корисними для рослин. Поріжте шкірку і закопайте її в ґрунт навколо рослини. 
6. Молоко. Молоко містить кальцій, необхідний для здорового росту рослин. Змішайте 1 частину молока з 9 частинами води та полийте рослини. 
7. Алое. Алое містить багато поживних речовин і може допомогти покращити якість ґрунту. Змішайте 1 столову ложку гелю алое вера з 1 галоном води та використовуйте для поливу рослин. 

як прискорити ріст квітів
Як прискорити ріст рослин? Фото: Pexels

Важливо відзначити, що хоча всі ці суміші корисні для рослин, їх все ж слід вживати у помірних кількостях. Варто ретельно дотримуватись інструкцій і постійно слідкувати за тим, як ваші вазони реагують на обробку. Крім того, важливо дізнатися правила догляду за вашими рослинами і переконатися що підгодівля, яку ви використовуєте, відповідає їхнім потребам.

Також важливо пам’ятати, що рослини слід поливати коли ґрунт сухий на дотик, втім, їх також не варто залишати у стоячій воді. Щоб визначити, коли настав час поливу, варто використовувати вологомір. Переконайтеся, що ваші горщики мають дренажні отвори, і використовуйте суміш для вазонів, яка добре пропускає вологу.

До речі, нещодавно ми писали про те, коли садити картоплю в травні. Почитати про це можна тут.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB