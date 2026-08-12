"Кузьма: Страшно веселий": чому кожен має побачите це кіно

Допремʼєрний показ фільму "Кузьма: Страшно веселий". Фото: пресреліз

Анна Сірик Журналістка

Титанічна робота — саме так найдоцільніше можемо описати процес створення фільму про лідера гурту "Скрябін". У Києві презентували докуменальний фільм "Кузьма: Страшно веселий".

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала на допремʼєрному показі та готова переконати вас сходити в кінотеатр.

Чому варто побачити фільм "Кузьма: Страшно веселий"

Лідера гурту "Скрябін" не має з нами вже 11 років, але його пісні залишаються культовими для українського суспільства. Під них закохуються, виходять заміж, цитують на картонках під час акцій протесту та боронять Україну на фронті. Андрій Кузьменко був одним з тих, хто формував медіапростір за життя та став голосом людей вже після.

Документальний фільм "Кузьма: Страшно веселий" запремʼєрили у київському кінотеатрі "Жовтень". На показі зібралися творча команда фільму, друзі та родина Андрія Кузьменка, представники української музичної та кіноіндустрії, медіа, блогери, культурні діячі та партнери проєкту.

Показ фільму "Кузьма: Страшно веселий" у кінотеатрі "Жовтень". Фото: пресреліз

Стрічку створювали два роки. В основі лежать унікальні архівні кадри. Автори прагнули показати Кузьму справжнього — геніального митця, який знав ціну успіху та з усмішкою на устах пережив не одну кризу.

"Це людина, яка завжди рухалась вперед. Ніколи не стояла на місці і жила на повній швидкості. У нас лейтмотив фільму — життя на повній швидкості", — захоплено розповідає про артиста продюсер фільму Максим Сердюк.

Андрія Кузьменка любили мільйони, але істинно знали лише одиниці. Він закохався в музику завдяки польському радіо, створив гурт з найкращими друзями, записував пісні вночі на студії, а кліпи знімав на стареньку камеру. Агітував за Януковича і вибачався за це все життя. Підтримував Євромайдан та донатив на армію, коли це ще не було звичною справою. "Шанс", гастролі, подорожі — він жив так, ніби хотів встигнути все і ще трохи.

Команда фільму "Кузьма: Страшно веселий". Фото: пресреліз

"Загалом ми зібрали 400 годин відео і близько 22 000 фоток. Я їх усіх віддився. Це зайняло у мене близько 9 місяів часу. Мені здавалося, що ми знаємо про Кузьму майже все. Нам вдалось поспілкуватися з його більшою частиною друзів, десь 60-70 людей. Всі розповідали приблизно одне й те ж саме, але памʼятаю одне з останніх інтервʼю зі Світланою (ред.— дружина Андрія Кузьменка). Вона нам сказала, що в Кузьми була зіркова хвороба. А я про неї взагалі вперше чую і ніхто ніколи не згадував, що у Кузьми був такий період", — поділився інсайдом режисер фільму Артем Григорян.

Студія KNIFE! Films збирала архіви буквально всюди: у родини, друзів, колег, телевізійних та приватних колекціях. Серед унікальних знахідок — домашні відео, зняті самим артистом та неопубліковані інтервʼю. Набільшим відкриттям вважають творчість Кузьми у 90-тих, його становлення, про яку публіка знає найменше. Архіви дозволили побудувати драматургію так, щоб артист фактично сам розповідав власну історію.

"Мені насправді дуже сподобався фільм, він перевершив всі мої очікування. Дуже приємно, що зібрали таку хронологію життя мого тата…така ностальгія за тим часом. Місцями я не могла дивитися певні моменти, бо мені було дуже сумно. Але я неймовірно рада, що цей фільм вийшов", — говорить Барбара Кузьменко, донька Андрія Кузьменка.

Зала вибухнула оплесками після перегляду фільму "Кузьма: Страшно веселий". Фото: пресреліз

Виробництво фільму коштувало 150 тисяч доларів. Автори створювали стрічку з великою любовʼю. Вона не лише про гурт Скрябін, Кузьму чи український шоубізнес. Це глибока історія про те, як змінювалась країна та погляди суспільства за останні десятиліття.

Фільм виробила студія KNIFE! Films, найбільш відома за стрічкою "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Режисер фільму — Артем Григорян, продюсер — Максим Сердюк. Дистриб’ютор стрічки в Україні — B&H Film Distribution.

Паралельно з українським прокатом "Кузьма: Страшно веселий" покажуть у 35 країнах для глядачів за кордоном.

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