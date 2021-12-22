"Залітна" ДТП на Київщині: зіткнулося 2 вантажівки

У середу, 22 грудня, на Брест-Литовському шосе зіткнулися 2 вантажівки. Постраждалих немає.

Про це повідомляє Надзвичайне.LIVE.

Деталі

Як стало відомо, ДТП сталося на Брест-Литовському шосе. Так, одна з вантажівок зупинилася на червоне світло і водій відразу ж включив габаритні вогні, щоб всі учасники дорожнього руху могли помітити його.

Через кілька секунд після зупинки, водій в бічне дзеркало помітив, як на нього мчить інша вантажівка і від сили зіткнення обидві машини зазнали сильних пошкоджень.

Поліція

Після допиту, правоохороннці з'ясували, що швидкість була не більше 60 кілометрів на годину, ніхто з водіїв не постраждав. Зараз оперативники перевіряють дві версії аварії: водій заснув при водінні або у нього відмовили гальма.

Олексій Павловський розповість детальніше на телеканалі Live з Понеділка по п'ятницю о 18.15 у програмі "Надзвичайне.LIVE".

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