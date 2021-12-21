Всі бомбосховища Києва: знайди своє на карті

На тлі частих повідомлень про можливе повномасштабне вторгнення РФ на територію України, як ніколи актуальна інформація про укриття для цивільного населення. У КМДА оновили інтерактивну карту столичних бомбосховищ і кожен киянин може знайти на ній найближче на екстрений випадок.
"Для укриття населення Києва від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру було створено фонд захисних споруд цивільної оборони", – коментує пресслужба КМДА.
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До фонду захисних споруд цивільної оборони включили:
Також повідомляється, що керівники організацій і власники вищезазначених споруд при необхідності забезпечать вільний доступ для укриття.
У Києві знову ввімкнуть сирени тривоги.