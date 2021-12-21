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Всі бомбосховища Києва: знайди своє на карті

Київ
21 грудня 22:14
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У КМДА оновили інтерактивну карту столичних сховищ
Всі бомбосховища Києва: знайди своє на карті

На тлі частих повідомлень про можливе повномасштабне вторгнення РФ на територію України, як ніколи актуальна інформація про укриття для цивільного населення. У КМДА оновили інтерактивну карту столичних бомбосховищ і кожен киянин може знайти на ній найближче на екстрений випадок.

"Для укриття населення Києва від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру було створено фонд захисних споруд цивільної оборони", – коментує пресслужба КМДА.

Читайте також: Укриття, оповіщення, тероборона, продукти: чи готовий Київ до вторгнення ворожих військ

До фонду захисних споруд цивільної оборони включили:

  1. Сховища цивільного захисту;
  2. Підземний простір метрополітену;
  3. Підвальні приміщення житлових будинків;
  4. Підземні паркінги;
  5. Інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення.

 

 

Також повідомляється, що керівники організацій і власники вищезазначених споруд при необхідності забезпечать вільний доступ для укриття.

Останні новини про можливе вторгнення

  • Розвідники Великої Британії застерегли уряд своєї країни щодо можливого нападу Росії на Україну. Вони з'ясували, що Росія може напасти на Україну найближчим часом – напередодні католицького Різдва.
  • За словами голови Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерала армії України Миколи Маломужа, дані британських розвідників про можливе військове вторгнення Росії на територію України напередодні 25 грудня – сигнал на випередження для Росії про те, що світ в курсі планів Кремля.

  • У Києві знову ввімкнуть сирени тривоги.

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Автор публікації
Володимир Лисенков
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Київ війна КМДА
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