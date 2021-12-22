У платній камері Лук'янівського СІЗО влаштували різанину - ЗМІ

У Лук'янівському СІЗО в Києві, за інформацією Telegram-каналу PavlovskyNEWS, нібито було скоєно ножовий напад на підслідного, ув'язненого в одну з платних камер ізолятора.

Постраждалого звуть Максим Кириченко, камера обійшлася йому в 12 тисяч гривень за місяць утримання в ній, говориться у повідомленні 22 грудня.

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Повідомляється, що камера виявилася неодиночною і 20 грудня співкамерник почав висловлювати Кириченку претензії, після чого наніс йому кілька ударів ножем по руці. Як нападник проніс ніж у камеру - невідомо.

"Адвокати одразу звернулися в Держбюро розслідувань і поліцію. Там прийняли заяви, але ніякої реакції за три дні не послідувало. Кириченко стверджує, що за цей час його змусили підписати заяву про самостійно нанесені пошкодження", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що заяву в Департаменті виконання покарань прийняли лише після погроз адвокатів надати розголос інциденту.

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