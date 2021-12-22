live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Київ
  • У платній камері Лук'янівського СІЗО влаштували різанину - ЗМІ

У платній камері Лук'янівського СІЗО влаштували різанину - ЗМІ

Київ
22 грудня 23:45
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 613
views-icon
Читати російською
Камера за 12 тисяч гривень виявилася неоднаковою
У платній камері Лук'янівського СІЗО влаштували різанину - ЗМІ

У Лук'янівському СІЗО в Києві, за інформацією Telegram-каналу PavlovskyNEWS, нібито було скоєно ножовий напад на підслідного, ув'язненого в одну з платних камер ізолятора.

Постраждалого звуть Максим Кириченко, камера обійшлася йому в 12 тисяч гривень за місяць утримання в ній, говориться у повідомленні 22 грудня.

Читайте також: У Лук'янівському СІЗО похвалилися новою камерою

Повідомляється, що камера виявилася неодиночною і 20 грудня співкамерник почав висловлювати Кириченку претензії, після чого наніс йому кілька ударів ножем по руці. Як нападник проніс ніж у камеру - невідомо.

"Адвокати одразу звернулися в Держбюро розслідувань і поліцію. Там прийняли заяви, але ніякої реакції за три дні не послідувало. Кириченко стверджує, що за цей час його змусили підписати заяву про самостійно нанесені пошкодження", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що заяву в Департаменті виконання покарань прийняли лише після погроз адвокатів надати розголос інциденту.

 

Інші випадки різанини в Києві

Останні новини по темі:
Автор публікації
Володимир Лисенков
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 1

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 613
Київ в'язниця різанина СІЗО
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Повінь на Голосіївській: до ранку на дорозі буде величезний каток. Відео

Повінь на Голосіївській: до ранку на дорозі буде величезний каток. Відео

23 грудня 22:29

Київ
Новорічна ялинка в Міністерстві юстиції розсмішила киян. Фото

Новорічна ялинка в Міністерстві юстиції розсмішила киян. Фото

23 грудня 22:06

Київ
Маршрутка весь день возила людей Києвом з відкритими дверима. Відео

Маршрутка весь день возила людей Києвом з відкритими дверима. Відео

23 грудня 21:32

Київ
У Києві закладники "спалилися" перед патрульними. Фото

У Києві закладники "спалилися" перед патрульними. Фото

23 грудня 21:08

Київ
Головна Київ У платній камері Лук'янівського СІЗО влаштували різанину - ЗМІ
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь