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У медзакладах Києва запровадили нову послугу: подробиці

Київ
21 грудня 15:40
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У лікарнях Києва надаватимуть фізичний супровід людям із вадами зору
У медзакладах Києва запровадили нову послугу: подробиці

Відтепер кожен пацієнт столичних лікарень та поліклінік з порушеннями зору може скористатись допомогою молодшого медичного персоналу або інших працівників закладів охорони здоров’я.

Про це повідомляють у пресслужбі Київської міської ради.

У повідомленні зазначили, що з початком пандемії, спричиненої Covid-19, людям з інвалідністю стало важче отримувати фахову лікарську допомогу через карантинні обмеження. Через це кілька місяців тому було ініційовано запровадження послуги супроводу людей з порушеннями зору в медичних закладах Києва.

"Послуга включає зустріч пацієнтів на першому поверсі, супровід до кабінету лікаря або декількох лікарів та згодом до виходу із закладу охорони здоров’я", – зауважила Уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю Леся Петрівська.

І додала, що для отримання послуги фізичного супроводу необхідно звернутися до чергового працівника реєстратури або натиснути кнопку виклику персоналу при вході в медичний заклад.

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Автор публікації
Владислав Григор'єв
27 років, музичний ентузіаст, понаїхав з півдня України та копається в столичному вивороті.
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медицина Київрада
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