У Києві викинули вмирати на морозі нещасних цуценят. Фото

У Солом'янському районі Києва на Шулявці викинули на мороз шістьох цуценят. Нещасних виявили 21 грудня на межі смерті, а їхні колишні господарі поки залишаються невідомими.

"Цуценята дуже слабкі, у них роздуті животи і вага від 1,500 до 2 кг, терміново потрібно перешкоджати інтоксикації і гнати глистів, вакцинувати. І такі знесилені і зневоднені масики тремтячи від холоду жили 3 дні в мороз в цій будці", – написала киянка Ірина Вендрах у Facebook.

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"Цуценят підкинули до Жулянського мосту в такий холод, мені подзвонила знайома з проханням про допомогу замерзаючим цуценятам", – розповіла Ірина.

Жінка відвезла тварин на перетримку, але щомісяця за це потрібно платити 1500 гривень, не рахуючи ліки і корми.

У соцмережах відгукнулися небайдужі люди, і завдяки їм за добу вдалося зібрати майже 13 тисяч гривень. За ці гроші можна закупити найнеобхідніше на найближчі дні.

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