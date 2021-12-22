live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Київ
  • У Києві викинули вмирати на морозі нещасних цуценят. Фото

У Києві викинули вмирати на морозі нещасних цуценят. Фото

Київ
22 грудня 21:11
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 483
views-icon
Читати російською
Цуценят знайшли знесиленими і зневодненими
У Києві викинули вмирати на морозі нещасних цуценят. Фото

У Солом'янському районі Києва на Шулявці викинули на мороз шістьох цуценят. Нещасних виявили 21 грудня на межі смерті, а їхні колишні господарі поки залишаються невідомими.

"Цуценята дуже слабкі, у них роздуті животи і вага від 1,500 до 2 кг, терміново потрібно перешкоджати інтоксикації і гнати глистів, вакцинувати. І такі знесилені і зневоднені масики тремтячи від холоду жили 3 дні в мороз в цій будці", –  написала киянка Ірина Вендрах у Facebook.

Читайте такожУ Білій Церкві невідомі підстрелили собаку

"Цуценят підкинули до Жулянського мосту в такий холод, мені подзвонила знайома з проханням про допомогу замерзаючим цуценятам", – розповіла Ірина.

Щенки

Жінка відвезла тварин на перетримку, але щомісяця за це потрібно платити 1500 гривень, не рахуючи ліки і корми.

У соцмережах відгукнулися небайдужі люди, і завдяки їм за добу вдалося зібрати майже 13 тисяч гривень. За ці гроші можна закупити найнеобхідніше на найближчі дні.

Інші новини про тварин

Останні новини по темі:
Автор публікації
Володимир Лисенков
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 1

Сумно

SadStateNormal 1

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 483
Київ тварини
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Повінь на Голосіївській: до ранку на дорозі буде величезний каток. Відео

Повінь на Голосіївській: до ранку на дорозі буде величезний каток. Відео

23 грудня 22:29

Київ
Новорічна ялинка в Міністерстві юстиції розсмішила киян. Фото

Новорічна ялинка в Міністерстві юстиції розсмішила киян. Фото

23 грудня 22:06

Київ
Маршрутка весь день возила людей Києвом з відкритими дверима. Відео

Маршрутка весь день возила людей Києвом з відкритими дверима. Відео

23 грудня 21:32

Київ
У Києві закладники "спалилися" перед патрульними. Фото

У Києві закладники "спалилися" перед патрульними. Фото

23 грудня 21:08

Київ
Головна Київ У Києві викинули вмирати на морозі нещасних цуценят. Фото
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь