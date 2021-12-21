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  • У Києві водій "нарізав" кола на перехресті і врізався у вантажівку. Відео

У Києві водій "нарізав" кола на перехресті і врізався у вантажівку. Відео

Київ
21 грудня 23:06
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Розважаючись, водій набрав чималу швидкість
У Києві водій "нарізав" кола на перехресті і врізався у вантажівку. Відео

У Дніпровському районі Києва в ніч на 21 грудня водій на іномарці на швидкості кружляв на перехресті. Така поведінка, очікувано, Закінчилася дорожньо-транспортною пригодою.

"Мамкін дрифтер кружляв на одному з перехресть Києва, але щось пішло не так", - коментує Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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На відео, знятому на проспекті Павла Тичини, 7 (Березняки), видно, як водій "нарізає" кола на перехресті на високій швидкості. Вочевидь, це робилося для розваги.

Після чергового кола автомобіль на слизькій дорозі винесло в бік припаркованих автомобілів і він врізався у вантажівку.

Після ДТП до місця події під'їхали легковик і авто комунальної служби, що проїжджали неподалік, і їх водії кинулися на допомогу горе-дрифтеру.

 

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Автор публікації
Володимир Лисенков
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