У Києві встановили мініатюрну скульптуру будинку Вільгельма Крістера

У київському парку Гірка Крістера встановили 3D-мінімакет будинку, в якому жив Вільгельм Крістер. Завдяки йому, Київ став господою зелені.

Про це повідомляє пресслужба Київради

Мінімакет будинку Вільгельма Крістера

Мініскульптура розташована біля кінотеатру імені Тараса Григоровича Шевченка. На мінімакеті розміщена табличка з описом українською та англійською мовами. Також є опис шрифтом Брайля, тобто, інформацію про скульптуру можуть дізнатися люди з обмеженими можливостями.

Біля скульптури є QR-код, завдяки якому люди з поганим слухом, можуть дізнатися багато цікавої та корисної інформації.

Роботу виконав Василь Маркуш, який відтворив мініатюрну скульптуру Софійського собору.

Вільгельм Крістер

Вільгельм Крістер – садівник і підприємець. Став засновником садівничої компанії та Агрошколи в столиці України. Історики стверджують, що завдяки роботі розплідника і школи Вільгельма Крістера, Київ отримав звання найзеленішого міста світу.

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