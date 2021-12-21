У Києві встановили мініатюрну скульптуру будинку Вільгельма Крістера

У київському парку Гірка Крістера встановили 3D-мінімакет будинку, в якому жив Вільгельм Крістер. Завдяки йому, Київ став господою зелені.
Про це повідомляє пресслужба Київради
Мініскульптура розташована біля кінотеатру імені Тараса Григоровича Шевченка. На мінімакеті розміщена табличка з описом українською та англійською мовами. Також є опис шрифтом Брайля, тобто, інформацію про скульптуру можуть дізнатися люди з обмеженими можливостями.
Біля скульптури є QR-код, завдяки якому люди з поганим слухом, можуть дізнатися багато цікавої та корисної інформації.
Роботу виконав Василь Маркуш, який відтворив мініатюрну скульптуру Софійського собору.
Вільгельм Крістер – садівник і підприємець. Став засновником садівничої компанії та Агрошколи в столиці України. Історики стверджують, що завдяки роботі розплідника і школи Вільгельма Крістера, Київ отримав звання найзеленішого міста світу.