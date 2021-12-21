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У Києві встановили мініатюрну скульптуру будинку Вільгельма Крістера

Київ
21 грудня 19:05
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Скульптура розміщена біля кінотеатру імені Тараса Григоровича Шевченка
У Києві встановили мініатюрну скульптуру будинку Вільгельма Крістера

У київському парку Гірка Крістера встановили 3D-мінімакет будинку, в якому жив Вільгельм Крістер. Завдяки йому, Київ став господою зелені.

Про це повідомляє пресслужба Київради

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Мінімакет будинку Вільгельма Крістера

Мініскульптура розташована біля кінотеатру імені Тараса Григоровича Шевченка. На мінімакеті розміщена табличка з описом українською та англійською мовами. Також є опис шрифтом Брайля, тобто, інформацію про скульптуру можуть дізнатися люди з обмеженими можливостями.

Біля скульптури є QR-код, завдяки якому люди з поганим слухом, можуть дізнатися багато цікавої та корисної інформації.

Роботу виконав Василь Маркуш, який відтворив мініатюрну скульптуру Софійського собору.

Вільгельм Крістер

Вільгельм Крістер – садівник і підприємець. Став засновником садівничої компанії та Агрошколи в столиці України. Історики стверджують, що завдяки роботі розплідника і школи Вільгельма Крістера, Київ отримав звання найзеленішого міста світу.

Горка Кристера

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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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