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У Києві вулиця на Подолі покрилася кригою. Відео

Київ
22 грудня 16:50
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На замерзлій вулиці утворився затор
У Києві вулиця на Подолі покрилася кригою. Відео

У Подільському районі Києва, в середу 22 грудня повністю зупинився рух на одній з вулиць. Утворився затор з десяток машин через сильну ожеледицю.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ без цензури".

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Що відомо

Вулиця Сергія Данченка, яка знаходиться в Подільському районі Києва обмерзла. Машини стали в пробці і не можуть проїхати через те, що колеса сковзять.

Автомобілісти почали самі посипати дорогу піском, щоб проїхати. Як наголошується в самому пості, машини не можуть ні піднятися, ні спуститися по дорозі.

Прогноз від синоптиків

Як попереджає Укргідрометцентр, в період з 20 по 26 грудня, в Києві очікується мороз, середня температура повітря вдень складе -7 градусів.

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Автор публікації
Рожик Денис
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