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У Києві суд визнав законною заборону на продаж алкоголю в нічний час

Київ
21 грудня 14:23
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З позовом звернулася Державна регуляторна служба України
У Києві суд визнав законною заборону на продаж алкоголю в нічний час

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав законною заборону на продаж спиртного в нічний час. З відповідним позовом до Київради звернулася Державна регуляторна служба України.

Про це повідомляє пресслужба суду.

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Подробиці

Відомо, що позивач просив суд скасувати рішення Київради від 27 вересня 2018 року №1529/5593, згідно з яким було встановлено заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв у Києві.

У пресслужбі суду повідомили, що в рамках розгляду справи суд не встановив порушення Київрадою прав позивача і принципів державної регуляторної політики при прийомі оскаржуваного акту.

Також суд визнав необґрунтованими доводи Державної регуляторної служби України стосовно того, що рішення про заборону продажу алкоголю в нічний час негатвино впливає на суб'єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на відповідній території, а також на бізнес-клімат в Києві в цілому і рівень довіри бізнесу до влади.

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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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