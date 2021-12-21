У Києві суд визнав законною заборону на продаж алкоголю в нічний час

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав законною заборону на продаж спиртного в нічний час. З відповідним позовом до Київради звернулася Державна регуляторна служба України.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Подробиці

Відомо, що позивач просив суд скасувати рішення Київради від 27 вересня 2018 року №1529/5593, згідно з яким було встановлено заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв у Києві.

У пресслужбі суду повідомили, що в рамках розгляду справи суд не встановив порушення Київрадою прав позивача і принципів державної регуляторної політики при прийомі оскаржуваного акту.

Також суд визнав необґрунтованими доводи Державної регуляторної служби України стосовно того, що рішення про заборону продажу алкоголю в нічний час негатвино впливає на суб'єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на відповідній території, а також на бізнес-клімат в Києві в цілому і рівень довіри бізнесу до влади.

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